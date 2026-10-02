Las mentiras y las medias verdades de la derecha para justificar su 'no' a los decretos de vivienda

Los detalles El PP y Junts se entienden al afirmar que los decretos "dejan a la intemperie al propietario". Se preocupan por unos dos millones y medio de caseros, el 5% de la población, frente a más de diez millones de inquilinos, el 21% de españoles con dificultades para encontrar o pagar un alquiler.

Este viernes, Junts, PP y Vox se unieron en el Congreso para oponerse al Gobierno, mezclando mentiras y medias verdades. Junts, liderado por Puigdemont, fue clave al rechazar decretos, lo que podría llevar a elecciones, según su portavoz, Míriam Nogueras. Criticó el decreto por no abordar herencias, aunque en realidad no las tocaba. Vox, liderado por Abascal, evitó dar argumentos claros sobre desahucios. Feijóo, del PP, también se opuso, alegando que el Gobierno no protege a los propietarios. Junts y PP coinciden en que los decretos afectan a propietarios, mientras el Gobierno recuerda que hay más inquilinos que caseros entre los votantes del PP.

Una vez más, Junts, PP y Vox. La derecha y la ultraderecha son mayoría y este viernes se han vuelto a unir en el Congreso contra el Gobierno, y algunos han vuelto a mezclar mentiras y medias verdades.

De todos los 'noes', el protagonista ha sido el de Junts, porque en los de Puigdemont ha recaído la decisión de tumbar ambos decretos. Y si eso acaba en elecciones la decisión es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha dicho la portavoz del partido independentista, Míriam Nogueras. Pero lo cierto es que, sobre su propia decisión, hasta ahora concretar exactamente qué situación les preocupa, les ha costado un poco más.

El miércoles Nogueras señaló que, en los casos en los que un propietario quisiera dejar a su hijo un piso alquilado en herencia, el inquilino tendría prioridad para hacerse con el inmueble. "Pedíamos rigor y solvencia y estamos preocupados porque en este primer análisis no lo recoge", decía sobre el decreto.

Pero este no tocaba las herencias. El inquilino solo tenía preferencia para comprar en caso de que el propietario decidiera venderla y no dejarla en herencia. Pero más allá de sus explicaciones a medias, ha habido más 'noes'.

Entre ellos, el de los de Abascal. Cuando laSexta ha preguntado al líder de Vox si ha votado para haya más desahucios como el de Maricarmen, ha preferido mezclarlo todo antes que dar un argumento razonado. "Hay 80.000 españoles amenazados de desahucios en Ceuta de los que nadie se acuerda", ha dicho a la salida de la Cámara Baja.

También ha estado el 'no' de los de Feijóo. El líder del PP se ha mostrado contento con el resultado. "El resultado, al menos, garantiza que la situación no esté peor que ayer", ha señalado, y ha añadido que "eso no significa que vaya estar mejor que mañana". "Hoy no se ha votado un decreto para ayudar a nadie, sino una excusa para ayudar a Sánchez", ha apuntado. Feijóo ha respaldado su decisión y ha dicho que él es la alternativa creíble.

Uno de los grandes argumentos del PP es que el Gobierno no protege al propietario. "No se puede demonizar al propietario", "siempre atacan a los propietarios" o "enfrentan a todo el mundo, a los propietarios con los inquilinos", han repetido una y otra vez.

Y en este asunto se entienden con Junts, desde donde han afirmado que los decretos "dejan a la intemperie al propietario". "Les cae mejor un okupa que un propietario", han dicho.

Preocupación por unos dos millones y medio de caseros, el 5% de la población, frente a más de diez millones de inquilinos, el 21% de españoles con dificultades para encontrar o pagar un alquiler.

Esto es lo que ha recordado el Gobierno a Feijóo. "Señorías del PP, entre sus votantes hay el doble de inquilinos que de caseros", les ha dicho. Y es que para defender a los caseros, la derecha juega a confundir las cifras.

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no distingue entre el propietario que vive en su propia casa y el que tiene alquilada una propiedad al decir que "28 millones de propietarios en España son sinvergüenzas que hay que atacar".

Además, a la hora de calcular los arrendadores, según Junts y el PNV la proporción de pequeños propietarios es del "95,5%" en Cataluña, del "85% en el Estado español" y "en el caso de Euskadi, el 97%".

Cierto es que más del 90% de los pisos alquilados pertenecen a particulares, pero muy cuestionable es que sean pequeños propietarios. Lo cierto es que más de la mitad tienen más de una vivienda alquilada y el 47% solo una, según datos de la Agencia Tributaria.

"El 80% de los que alquilan tienen solo una vivienda en alquiler", dijo por su parte Feijóo, pero lejos de estos, los arrendadores que alquilan una sola casa son la mitad.

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