Las lluvias torrenciales dejan destrozos en Tarragona: rescates, carreteras anegadas y ríos al límite

Uno de los episodios más complicados se ha vivido en Amposta, donde un conductor ha tenido que ser rescatado después de que se acumularan alrededor de 90 litros por metro cuadrado durante la mañana.

Las lluvias torrenciales que azotan Cataluña desde este jueves han dejado importantes acumulaciones de agua y numerosas incidencias en distintos puntos de Tarragona. Aunque este viernes el aviso rojo ha descendido a nivel naranja, el riesgo sigue siendo importante y las tormentas pueden continuar siendo fuertes durante las próximas horas.

Uno de los episodios más complicados se ha vivido en Amposta, donde un conductor ha tenido que ser rescatado después de que se acumularan alrededor de 90 litros por metro cuadrado durante la mañana de este viernes. La situación se ha complicado especialmente en varios puntos de la provincia, donde se pide extremar la precaución y evitar desplazamientos en coche si no son necesarios.

El temporal ha dejado algunas de las mayores acumulaciones de lluvia del episodio en el sur de Tarragona. En Les Cases d’Alcanar se han registrado cerca de 230 litros por metro cuadrado, con hasta 100 litros en apenas una hora. Las tormentas, que permanecieron prácticamente estáticas durante horas, han provocado que el agua se acumule rápidamente. Los vecinos de Alcanar han tenido que intervenir para intentar desbloquear la salida del agua y evitar que los puentes terminaran desbordados. Las imágenes muestran la fuerza con la que el agua ha recorrido algunas zonas del municipio.

Otro de los municipios más afectados ha sido L’Ametlla de Mar, donde la estación de Meteocat ha registrado cerca de 189 litros por metro cuadrado, mientras que otras estaciones de la zona han superado los 200 litros. La fuerza de las precipitaciones ha provocado que una riera bajara completamente desbordada. El agua ha llegado a mover con rapidez una estructura metálica situada sobre el cauce, evidenciando la intensidad de la corriente.

También se han registrado imágenes de conductores sorprendidos por auténticas cascadas de agua cayendo sobre la carretera, en una jornada en la que las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución. Aunque el nivel de alerta ha bajado respecto a la jornada del jueves, Tarragona continúa en aviso naranja y las tormentas pueden seguir dejando precipitaciones intensas durante este viernes y hasta la jornada del sábado. La recomendación sigue siendo evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a la evolución del temporal.

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