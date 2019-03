Tenso rifirrafe entre Gabriel Rufián y Aznar: "¿Tiene algo que decir a los padres de José Couso?"

Aznar: "En la guerra de Irak no tiramos bombas. España no participó"

"España no participó en la guerra de Irak , no mandó soldados", afirma el expresidente del Gobierno, José María Aznar , que insiste en que España no tiró bombas en Irak y reprocha a Rafael Simancas que en cambio el PSOE sí ha vendido bombas a Arabia Saudí.

Aznar se lava las manos con la presencia de Correa en la boda de su hija: "Yo no me casé"

Después de decir que él no conocía a Francisco Correa, José María Aznar ha echado balones fuera sobre el presunto cabecilla de la trama Gürtel y su presencia en la boda de su hija. "Yo no me casé", ha dicho. Además, ha añadido que era "lógico" que su yerno fuera a su propia boda. Por su parte, Rufián ha dicho que Aznar "tiene la vergüenza de decir que no conocía lo que sucedía dentro" y que "más que una boda, parecía un cártel".

El alegato más duro de Rufián contra Aznar con una foto de su gobierno en la mano: "Es usted el padrino de este cártel"

Tremendo rifirrafe en el Congreso entre Aznar y Gabriel Rufián. El diputado de ERC le ha dicho al expresidente que "no tiene vergüenza" y que "defiende a un partido fundado por golpistas". Con una foto de su primer gobierno, Rufián ha denunciado que "multitud de los ministros están condenados, imputados o señalados por enormes casos de corrupción".