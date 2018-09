Aznar se lava las manos con la presencia de Correa en la boda de su hija: "Yo no me casé"

EVITA DAR EXPLICACIONES

Después de decir que él no conocía a Francisco Correa, José María Aznar ha echado balones fuera sobre el presunto cabecilla de la trama Gürtel y su presencia en la boda de su hija. "Yo no me casé", ha dicho. Además, ha añadido que era "lógico" que su yerno fuera a su propia boda. Por su parte, Rufián ha dicho que Aznar "tiene la vergüenza de decir que no conocía lo que sucedía dentro" y que "más que una boda, parecía un cártel".