Coches ardiendo, altercados y chabolas quemadas: Ceuta, un hervidero de tensión al caer la noche

Los detalles Todos estos incidentes han obligado a reforzar los trabajos de los Bomberos durante las noches, que durante toda la semana han venido acompañadas de incidentes.

La ciudad autónoma de Ceuta ha vivido una semana de tensión con numerosos incidentes. El fuego ha devastado chabolas en el asentamiento de las naves del Tarajal y otras áreas, siendo los incendios de coches y contenedores cada vez más comunes. El martes, un incendio en el monte de la Tortuga, posiblemente relacionado con asentamientos de migrantes, se sumó a los sucesos. El jueves, alrededor de 40 chabolas ardieron, y las autoridades sugieren que los fuegos usados para calentarse podrían ser la causa. Además, se registraron detenciones de migrantes por diferentes delitos y un niño fue herido con perdigones. La Policía Nacional detuvo a ocho personas por diversos delitos, mientras que 342 migrantes han recibido atención médica, con 11 hospitalizados.

El fuego arrasa con las chabolas del asentamiento de las naves del Tarajal. Una imagen que se ha repetido durante las noches de toda la semana en diferentes puntos de la ciudad. Porque esta semana ha sido especialmente tensa en la ciudad autónoma con una situación que dista de mejorar pese a que haya pasado un mes y medio desde la entrada masiva irregular.

Coches quemados, contenedores e incluso asentamientos en lo alto de los montes ardiendo se han convertido en sucesos cada vez más habituales en Ceuta. El martes se produjo un fuego en el monte de la Tortuga. El origen aún se investiga, pero los restos de ropa en la zona refuerzan la tesis de que en esta zona también había asentamientos de personas migrantes.

Durante la noche del miércoles al jueves se prendieron fuego a cuatro coches en El Príncipe y luego a un contenedor. Pero, a la noche siguiente, la situación fue a peor con el incendio de 42 chabolas fuera de las naves del Tarajal donde estaban durmiendo decenas de migrantes sin que los Bomberos hayan podido determinar el origen. Eso sí, las autoridades apuntan a los fuegos que hacen para calentarse o cocinar como posible causa

También durante la noche del viernes al sábado se quemaron dos nuevos coches, uno en el polígono y otro en la barriada de Miramar, volviendo a repetir un nuevo episodio de altercados. Todos estos incidentes han obligado a reforzar los trabajos de los Bomberos durante las noches.

Varios militares perseguían así a un migrante en el centro de la ciudad. Se encontraba deambulando cerca de los colegios el mismo dia que volvían las clases. Al negarse a ser identificado, fue detenido.

Ataques a militares

Y, a principios de semana, un joven quedó en libertad al no haber cometido un delito, pero otros dos migrantes marroquíes ingresarán en prisión preventiva por ataques a militares con gas pimienta. Además, también ocurrió el incidente con Ali, un niño de ocho años al que dispararon con perdigones y alcanzaron su frente.

Además, la Policía Nacional ha detenido este sábado en Ceuta a ocho personas, seis de ellas ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas cometidos contra cuatro menores migrantes en dos sucesos diferentes.

Por otro lado, según el balance del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 342 migrantes han sido atendidos y 11 hospitalizados en los dos últimos días.

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