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Bronca y más bronca

El PSOE rechaza las críticas por Ceuta y el PP endurece el tono: "La actuación del Gobierno fue negligente y dolosa"

El contexto "La versión oficial del Gobierno insiste, una y otra vez, en mentir a los españoles y su única respuesta es el presidente anunciando que está dispuesto a aceptar que lo que se vive en Ceuta se cronifique", ha señalado este sábado el portavoz del PP, Borja Sémper, que además pedía dimisiones.

Borja Sémper.
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La batalla política por Ceuta está servida y desde hace mucho aunque el Gobierno no quiera. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, rechazaba este sábado las críticas por la gestión de la crisis migratoria.

"Desde Madrid, desde el alfalto, es muy fácil opinar", espetaba Mínguez un día después de la dimisión del responsable de prensa de Delegación del Gobierno en Ceuta por las contradicciones con sus superior a respecto de los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Mínguez ha defendido que la situación en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta "no era extraordinaria" sino la habitual de "todos los veranos" y por tanto defiende que "nadie pudo predecir" la llegada de más de 70.000 personas en 48 horas. También que los avisos que se lanzaron forman parte de la normalidad, que pedía que Ceuta no se convierta "en una batalla política". Tarde.

Pero al PP no le vale y endurece el tono. "La versión oficial del Gobierno insiste, una y otra vez, en mentir a los españoles y su única respuesta es el presidente anunciando que está dispuesto a aceptar que lo que se vive en Ceuta se cronifique", ha señalado este sábado el portavoz del PP, Borja Sémper, que además pedía dimisiones.

Piden elecciones

Pero la cascada de críticas desde el lado 'popular' no ha cesado desde que se produjera la crisis migratoria. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguraba este viernes que fue la "negligencia" del presidente la que provocó la "invasión" de Ceuta y que es ahora su "indolencia" lo que está agravando las consecuencias.

También acusaba al Gobierno de haber actuado "de forma negligente y dolosa"pues "los informes demuestran que eran conscientes de lo que iba ocurrir". Todo elo volviendo a pedir elecciones.

"A los españoles no nos vale con una dimisión, ni la de un ministro ni la de Pedro Sánchez, tiene que disolver las Cortes y convocar las elecciones", remataba por su parte Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

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