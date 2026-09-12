Barómetro laSexta | Un 66% de los encuestados considera a Marruecos responsable de la crisis migratoria en Ceuta

Los detalles Además, un 47,9% considera que se deberían endurecer las relaciones con nuestro vecino a raíz de la situación en la ciudad autónoma.

El barómetro de laSexta, realizado por el Instituto Invymark, revela que un 66% de los encuestados considera a Marruecos como el principal responsable de la crisis migratoria en Ceuta, calificándola de "invasión". Un 44,1% lo ve totalmente responsable y un 21,8% bastante responsable. Sin embargo, un 22,1% lo considera poco responsable y un 11,9% no le atribuye ninguna responsabilidad. La mitad de los votantes del PSOE creen que Marruecos es poco responsable, mientras que los del PP y Vox lo ven totalmente responsable. Un 57,4% califica lo ocurrido como invasión, y un 61,1% apoya la investigación de la Audiencia Nacional. Respecto a las relaciones con Marruecos, un 47,9% aboga por endurecerlas.

El barómetro de laSexta ha preguntado sobre la crisis migratoria en Ceuta y un 66% de los encuestados considera que Marruecos es el principal responsable de lo que califican como una "invasión".

Así lo reflejan los datos obtenidos gracias al Instituto Invymark, en el que el 44,1% de los encuestados consideran que Marruecos es totalmente responsable por un 21,8% que apuntan a que es bastante responsable. Por otro lado, un 22,1% señalan que nuestro vecino es poco responsable mientras que un 11,9% no ven ninguna responsabilidad en el país africano.

Si esta pregunta se analiza según al partido que vota, la mitad de los votantes del PSOE consideran a nuestro vecino poco responsable, mientras que los de PP y Vox lo consideran totalmente responsable en su mayoría. En Sumar, destaca la opción de que Marruecos es poco responsable.

Respecto a cómo definen los encuestados lo ocurrido en Ceuta, un 57,4% lo califica de una invasión mientras que un 42,6% lo hace como un movimiento migratorio espontáneo. Aquí los votantes de PSOE y Sumar (movimiento migratorio) se posicionan contra los del PP y Vox (invasión).

Al ser preguntados sobre su valoración acerca de que la Audiencia Nacional haya abierto una investigación sobre la avalancha en Ceuta y los posibles delitos que han podido tener lugar, un 61,1% están a favor de dicha actuación mientras que un 38.8% no lo están.

Por último, los encuestados también han opinado sobre cómo debe el Gobierno afrontar ahora las relaciones con Marruecos, con un 47,9% señalando que se deberían endurecer las relaciones (opción favorita para los votantes del PP), un 39,3% abogan por mantener las relaciones (lo más votado por PSOE y Sumar) mientras que un 12,8% apuntan que deberían romperse totalmente las relaciones (más de la mitad de los votantes de Vox la consideran la opción a realizar).

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