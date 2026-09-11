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Crisis migratoria

Nueva noche de incendios en Ceuta: las llamas queman los campamentos de migrantes de las naves en El Tarajal

El contexto Estos incendios tienen lugar después de una semana especialmente tensa en Ceuta con diferentes actos de vandalismo en algunas zonas de la ciudad: coches quemados, contenedores quemados y fuegos en asentamientos de los migrantes en los montes.

Nueva noche de incendios en Ceuta: las llamas queman a naves en El Tarajal y a una zona de monte bajo
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La ciudad autónoma de Ceuta ha sufrido esta madrugada nuevos incendios después de los altercados de las últimos días. Uno de ellos ha afectado a varias naves en El Tarajal. El otro, más pequeño y forestal, ha quemado una zona de monte bajo y podría estar relacionado con las hogueras que hacen los migrantes que habitan en esa zona.

De hecho, según informa el 'Faro de Ceuta', los migrantes, asustados, han escapado de las chabolas prácticamente huyendo. Es más, por la seguridad de los que allí permanecían, la Policía ha desalojado la zona donde dormían cientos de migrantes. Aunque los bomberos consiguieron apagar enseguida las llamas que afectaban a las naves en El Tarajal.

Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios han explicado que el fuego ha afectado a una zona de monte bajo y no se han producido daños personales, a falta de evaluar la extensión de lo que se ha quemado.

Durante la actuación de los bomberos, los militares han tenido que cortar la carretera para impedir que nadie pudiera acercarse a la zona del incendio. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer su origen. El incendio es el segundo que se produce esta semana, ya que este martes ardieron unos 10.000 metros cuadrados en la zona del Monte de la Tortuga.

Estos incendios tienen lugar después de una semana especialmente tensa en Ceuta. La ciudad autónoma vive una crisis migratoria desde el pasado 30 de julio cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron de manera irregular. Pero esta última semana, más de un mes después, la tensión se empieza a notar aún más.

Cada noche se han conocido diferentes actos de vandalismo en algunas zonas de la ciudad: coches quemados, contenedores quemados y fuegos en asentamientos de los migrantes en los montes.

Según informó el otro día el 'Faro de Ceuta', desde el pasado 30 de julio, cuando miles de migrantes entraron en la ciudad autónoma, han subido un 150% las llamadas al 112 en Ceuta por sucesos. Unas incidencias que las fuerzas de seguridad no pueden atender.

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