"Tenemos un compromiso con ustedes": el alegato de Helena Resano sobre el rigor informativo tras los casos de corrupción

Los detalles Desde los papeles de Bárcenas hasta el caso Leire. Han pasado ya casi 13 años y laSexta, igual que hizo entonces, sigue contando las noticias desde la información, desde los datos. Helena Resano pone voz al compromiso de laSexta con el espectador. "Lejos de cerrar los ojos ante lo que está pasando, lejos de defender lo indefendible", asegura.

La presencia de la Guardia Civil este miércoles durante casi 13 horas en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz nos ha recordado al famoso requerimiento que llevó a la UCO a la sede del PP en 2013 durante otras 13 horas. En ambas situaciones, los agentes investigaban graves casos de corrupción. Sánchez ahora y Rajoy entonces se perdieron en el debate vacío de si era un requerimiento o un registro.

Han pasado casi 13 años y aquí, en laSexta, vamos a hacer lo mismo que hicimos entonces: contarles los casos de corrupción independientemente de si afectan al PSOE o al PP, o a quien sea... porque por encima de posicionamientos, nuestro pacto es con ustedes (espectadores, lectores) y con la verdad. Y lo vamos a hacer desde la información, desde los datos, lejos de hiperventilar como pueden hacer otros, lejos de cerrar los ojos ante lo que está pasando, lejos de defender lo indefendible.

Porque tenemos un compromiso con ustedes y nosotros sí lo vamos a cumplir. Helena Resano pone voz a este compromiso de laSexta con el espectador.

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