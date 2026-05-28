Fernández Díaz asegura que ni ordenó ni supo del espionaje a Bárcenas: "En 2013 no sabía nada de esa operación"

¿Qué ha dicho? El exministro ha negado tajantemente haber ordenado una operación contra el extesorero Bárcenas, señalando que vinculó la información que estaba apareciendo sobre el extesorero a la Gürtel.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha declarado en el juicio del caso Kitchen, negando haber tenido conocimiento o participación en la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, entre 2013 y 2015. Asegura que se enteró de la operación a través de la prensa en 2015 o 2016 y niega haber dado instrucciones para perjudicar a Bárcenas. Durante su declaración, rechazó haber discutido el asunto con el entonces presidente Mariano Rajoy o con altos mandos policiales. Además, negó haber tenido una relación especial con Bárcenas o conocimiento de información comprometedora sobre el PP.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado en el juicio de Kitchen que la primera vez que escuchó hablar de esta presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas fue cuando apareció publicado en prensa entre 2015 y 2016 y ha negado haberse entrometido en operativos policiales o saber acerca de confidentes.

El ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy ha declarado como acusado en el juicio del caso Kitchen, que enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP.

Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 y enfrenta una petición de 15 años de cárcel, ha recalcado que no supo nada de aquella operación hasta que la vio en prensa y que hasta ese momento no había oído hablar "de nadie, ni por arriba, ni por debajo, ni por la derecha ni por la izquierda".

El exministro del Interior ha negado tajantemente haber ordenado una operación contra el extesorero Luis Bárcenas, una cuestión operativa que excedía sus funciones a la cabeza del Ministerio, y ha señalado que vinculó las informaciones que estaban apareciendo sobre el extesorero a la investigación sobre la operación Gürtel, que ya estaba en marcha.

Durante su declaración, se ha desmarcado de la captación de Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, como "confidente" de la supuesta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP. "En absoluto", ha indicado, asegurando que al exchófer lo ha conocido tras abrirse el juicio por este caso.

Una respuesta que choca con la que había manifestado tan solo unos instantes antes en el mismo juicio el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que había defendido que el exministro sí conocía la captación de Ríos.

De hecho, el exnúmero dos de Interior, durante su declaración, señaló que el exministro fue quien le llamó el 13 de julio de 2013 para preguntarle si sabía algo de "un colaborador cercano a la familia Bárcenas".

Sin embargo, el exministro lo niega, asegurando que esa llamada no pudo producirse porque en ese año él "no sabía nada de dicha operación", ya que, según ha reiterado, se enteró "por la prensa" a finales de 2015 o principios de 2016.

No reconoce los mensajes sobre el espionaje

Asimismo, Fernández Díaz ha dicho que no reconoce mensajes supuestamente enviados a Francisco Martínez informándole sobre el clonado de los dispositivos de Bárcenas, que se llevó a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en una cafetería de Madrid, o interesándose sobre el chófer de Bárcenas.

En concreto, ha argumentado que al no tener conocimiento de los hechos en el periodo en el que presuntamente se enviaron, "jamás" pudo enviar un texto a Martínez sobre la materia. Además, bajo su punto de vista, "no tiene lógica" que el ministro informe al secretario de Estado, sino que es el "número dos" el que informa al "número uno".

Uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre de 2013 y rezaba lo siguiente: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

En el juicio se mostró que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013 en una cafetería 'Vips' del centro de Madrid.

El exministro niega haber hablado de la Kitchen con Rajoy

Fernández Díaz ha negado haber hablado de esta operación con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o con mandos de la Policía como el director adjunto operativo de la época, Eugenio Pino. "Nunca hablé con el señor Pino ni él me contó nada", ha asegurado.

Además, al ser preguntado por si el PP le transmitió preocupación por la información que estaba saliendo de Bárcenas, él lo ha negado. "A mí no me trasmitieron preocupación ni interés particular", ha indicado.

En lo que respecta al extesorero, ha admitido que lo conocía debido a su larga trayectoria en el partido, subrayando que no tenía un vínculo especial con él. "Sería más tonto de lo que soy si no supiera quién era el señor Bárcenas, pero una cosa es que supiera quién era y otra cosa muy distinta es que tuviera una especial relación con él", ha afirmado.

De esta forma, ha negado también haber tenido conocimiento de que Bárcenas pudiera tener información comprometedora para el PP sobre una contabilidad B. Un momento que ha aprovechado para recordar que él no figuraba en la lista de supuestos perceptores de sobresueldos del partido. "Personalmente yo no me podía interesar ni preocupar, en absoluto", ha señalado.

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