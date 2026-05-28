Ferreras: "Tenemos un pacto de honestidad con los espectadores y vamos a contar tanto la Kitchen del PP como la Kitchen del PSOE"

Tras saltar a la luz el auto sobre el caso Leire Díez, Antonio García Ferreras, periodista y presentador de Al Rojo Vivo, reflexiona sobre el compromiso de laSexta con los espectadores de informar de todo y de todos.

El auto del caso Leire Díaz ha quedado al descubierto una presunta "trama para desestabilizar" causas judiciales contra el PSOE de Santos Cerdán y Leire Díez. Esto es, la Audiencia Nacional cree que el PSOE pagó a Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías, que el PSOE montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

Horas después de conocer este demoledor auto contra el partido de Gobierno, Antonio García Ferreras, se muestra contundente con el público y la audiencia: "Aquí tenemos una filosofía y es que tenemos un pacto de honestidad y honradez con los espectadores, vamos a hablar desde la Kitchen del Partido Popular y de la Kitchen del Partido Socialista. Implacables con la corrupción, sea quien sea el protagonista".

Porque, "dejémonos de bromas", señala Ferreras: "El PSOE, que defendía que Leire Díez había actuado por su cuenta, que hablaba en nombre del partido por su cuenta, se reunía con fiscales y amenazaba y que buscaba pruebas para acabar con ellos y financiaba medios de comunicación de manera regular por su cuenta, el PSOE podría haberse querellado contra ella, y no lo hizo", apunta el periodista.

Esto es, Díaz le exigió a Santos Cerdán que se sentase con ella y abandonó cautelarmente o temporalmente la militancia, pero "no la expulsó del partido. El partido nunca, nunca ha actuado judicialmente contra ella. Le tenía miedo, porque si ella canta, esto se derrumba", concluye Ferreras.

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