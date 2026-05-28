La vergonzante pregunta del abogado de Rafa Mir a una de las víctimas en el juicio por agresión sexual: "¿Los dedos se los metió con delicadeza?"

El contexto La víctima que denunció a Mir por agresión sexual en su casa de Bétera ha declarado que él la besó y le "metió los dedos en la vagina". El abogado del jugador, que ha tenido poca delicadeza, le ha preguntado si "los dedos se los metió con delicadeza".

En el juicio contra el futbolista Rafa Mir, acusado de agresión sexual, se ha generado controversia por la pregunta de un abogado a la víctima sobre si "le habían metido los dedos con delicadeza". Mir enfrenta una posible condena de diez años y medio de prisión. La joven denunciante afirma haber sido forzada, aunque un policía mencionó que inicialmente dijo que fue consentido. Durante el juicio, la víctima relató cómo fue agredida en dos ocasiones en la casa de Mir. Además, otra joven denunció al jugador Pablo Jara por agresión. La Fiscalía solicita una pena de 10 años para Mir.

Este jueves hemos escuchado a un abogado preguntarle a una víctima de una agresión sexual si "le habían metido los dedos con delicadeza". Lo que claramente no tiene delicadeza es esa pregunta. Ha ocurrido en el juicio contra el futbolista Rafa Mir, al que piden diez años y medio de prisión por esa agresión. La chica asegura que fue forzada, pero un policía ha declarado que, al principio, dijo que fue una relación consentida.

Rafa Mir ha entrado al juzgado con rostro serio y sin responder a ninguna pregunta de los periodistas. Dentro, sentado junto al otro acusado, el también jugador Pablo Jara han escuchado la declaración contundente de las víctimas.

La primera en declarar ha sido la joven que denunció a Mir por agresión sexual en su casa de Bétera. "Le dije que me quería ir y me cogió de la cara para que le besase. Al final me besó y me metió los dedos en la vagina (…) Me tocó todo mi cuerpo", ha declarado una de las víctimas.

La víctima asegura que después de eso ella se fue de la casa, pero regresó en busca de su bolso y ahí denuncia que la volvió a agredir. "Entré y Rafa me cogió fuerte del brazo y me metió al baño y cerró el pestillo. Empezó a hacerme lo mismo que en la piscina. Ahí me puse a llorar y a decirle que parara, que me quería ir, pero él no paró", ha señalado.

El abogado del jugador ha tenido poca delicadeza con la víctima. "¿Los dedos se los metió con delicadeza?", le ha preguntado el abogado. "No lo recuerdo", ha dicho la víctima, ante lo que el abogado ha asegurado que lo pregunta "porque en la declaración dijo que se los metió a lo burro". "A lo burro porque yo estaba vestida", ha respondido esta.

En su declaración, Rafa Mir ha asegurado que cuando le dijeron que estaba detenido por agresión sexual se quedó "blanco". "Mantuve relaciones sexuales con Carla. Me metí después en la piscina y le digo que la que me gusta es ella. La tiro a la piscina y como el agua estaba muy fría decidimos salir. Acordamos entrar al baño y ella estaba celosa. Entramos dentro nos besamos y le volví a introducir los dedos en la vagina. Carla empezó a aporrear la puerta, salimos y ellas empezaron a discutir. Los chicos intentamos quitarle hierro al asunto", ha relatado.

"Fue una cosa fea, conseguí el teléfono de Carla para disculparme", ha dicho Mir, sobre el momento en el que se enteró. Además, ha asegurado que "metí los dedos en su vagina en el reservado".

La Fiscalía pide para Rafa Mir 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual y lesiones. También ha declarado la otra joven que denunció a Jara, dice que la tocó sin consentimiento y la atacó. "Pablo me golpeó y me tiró al suelo, me dio un puñetazo y me tiró la toalla al suelo", ha declarado.

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