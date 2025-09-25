Tellado justifica su apoyo a Espinosa de los Monteros ante el desagrado de voces del PP: "No debería sorprender"

Entre líneas Hace dos años que Espinosa de los Monteos se eljó de Vox pero no lo ha hecho del escenario político. Tellado ha justificado su presencia en el estreno de Atenea y el "especial valor" que tiene este nuevo foro de pensamiento.

Miguel Tellado, secretario general del PP y número dos de Alberto Núñez Feijóo, estará este jueves acompañando al ex secretario general de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la presentación de su centro de pensamiento Atenea. Un acto al que acudirán representantes de la cúpula del Partido Popular, pero que ha sido criticado por otros miembros del PP.

En Al Rojo Vivo, Tellado ha justificado su presencia. Antonio García Ferreras ha sido directo en su pregunta: "¿Lo quiere fichar?". Una cuestión que Tellado, sonriendo, ha evitado responder. "Yo creo que en un escenario de polarización y confrontación política como el que ha instalado Sánchez en España, el que una persona relevante como Iván Espinosa de los Monteros decida impulsar un foro de pensamiento tiene un especial valor", ha aprovechado el 'popular' para arremeter con el líder del Ejecutivo.

"Creo que los políticos, estemos en los partidos que estemos, deberíamos tener capacidad de escucharnos, entendernos y encontrar puntos de acuerdo y creo que el foro que impulsa Iván es determinante en ese sentido", ha seguido Tellado. "Quiero manifestar todo mi respeto hacia su forma de pensar y su forma de entender los problemas que tiene nuestro país. Creo que no debería sorprender que un político vaya a un acto impulsado por otro político que quiere crear un foro de pensamiento", ha insistido.

Preguntado sobre las críticas que vierten en privado dirigentes del PP de Madrid sobre que vaya a esta presentación de Iván Espinosa de los Monteros, que solo hace dos años estaba en Vox, Tellado asegura que "cada uno tiene que hacer en cada momento lo que considera mejor, lo que considera razonable". "Estoy seguro de que va a ser un acto interesante", ha sentenciado.