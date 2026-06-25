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Hablan de "legislatura zombi"

Junts asegura que hay "voces" en el PSOE dispuestas a negociar un sustituto para Sánchez

El contexto Este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, sugirió la "vía Starmer" para que Sánchez se aparte y el Parlamento elija a otro presidente.

Imagen de archivo del secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un acto del partido reunido en Figueres (Girona) Imagen de archivo del secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un acto del partido reunido en Figueres (Girona)Agencia EFE
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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha ofrecido este jueves negociar la elección de un sustituto para Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, con un perfil que "no hace falta" que sea del PSOE, y ha dicho que le "consta" que hay voces socialistas dispuestas a hablar sobre esta posibilidad.

En declaraciones a SER Catalunya, Turull ha desarrollado la propuesta lanzada ayer miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que sugirió la "vía Starmer" para que Sánchez se aparte y el Parlamento elija a otro presidente. Turull ha asegurado que esta propuesta no fue "improvisada" sino que contaba con el "aval de la dirección del partido", después de que Sánchez haya rechazado tanto una cuestión de confianza como un adelanto electoral.

Preguntado por si investir a un sustituto para Sánchez es una salida que algunos cuadros socialistas se plantean, ha afirmado que le "consta" que hay "voces" dentro del PSOE que estarían abiertas a explorar esta vía. "En entornos del PSOE esta posibilidad ya se había barajado", ha apuntado Turull, que ha insistido: "No hemos hecho una propuesta extraterrestre".

Si el PSOE quiere hablar sobre ello, en Junts están "dispuestos" a abrir una negociación en Waterloo con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, de manera discreta, "sin buscar la foto ni la gesticulación", ha subrayado Turull. No ha querido profundizar en cuál debería ser el perfil de ese hipotético sustituto de Sánchez, aunque sí ha señalado que "no hace falta que sea del PSOE", ni que sea diputado del Congreso.

Para Turull, lo más importante de esa eventual negociación sería pactar las "garantías" para que un nuevo presidente del Gobierno "cumpla" los compromisos que Junts alcanzó con el PSOE y que aún "no se han materializado". No alargar una "legislatura zombi" La elección de un relevo pactado para Sánchez, ha destacado, serviría para "llegar al final de la legislatura" e "impedir que se acelere la incorporación de la extrema derecha" al Gobierno.

En cambio, si Sánchez opta por "arrastrarse" como presidente y alarga una "legislatura zombi" en la que las leyes queden "bloqueadas", eso será "combustible para la extrema derecha". Por otro lado, ha explicado que, si el PP quiere formular "una propuesta seria" sobre una "moción de censura instrumental" para convocar elecciones inmediatamente, deberá acudir a Waterloo para plantearlo.

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