La UDEF apuntala su tesis sobre Zapatero: le señala como "líder de una organización criminal" que usaba "sus contactos" para "ejercer influencias ilícitas"

Los detalles La novedad judicial del día es una cifra: los 200.000 euros que, según la UDEF, el expresidente del Gobierno cobró por mediar a favor de una multinacional latinoamericana ante el expresidente de Bolivia.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente haber cobrado 200.000 euros a través de una empresa pantalla, Focus Social Research, por mediar a favor de la multinacional Grupo Gloria en Bolivia. Se le acusa de haber utilizado su influencia para frenar una multa de 107 millones de dólares contra la filial cementera Soboce. Aunque Zapatero niega profundizar en las acusaciones, su entorno asegura que los cobros son legales y corresponden a actividades de consultoría. En Bolivia, la noticia ha generado un gran revuelo, destacando el papel de Zapatero en este controvertido caso.

La novedad judicial del día es una cifra: los 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado por mediar a favor de una multinacional latinoamericana ante el expresidente de Bolivia. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Zapatero cobró a cambio de lograr la paralización temporal de una multa de 107 millones de dólares (unos 93 millones de euros) contra esa empresa.

Según el nuevo informe de la UDEF, al que ha tenido acceso laSexta, en el marco del caso Plus Ultra, lo hizo, además, con un contrato simulado por una sociedad interpuesta, Focus Social Research. Es decir, una empresa pantalla. Para los investigadores, estos datos afianzan su tesis: que Zapatero es "el líder de una organización criminal" y que utilizaba "sus contactos y su ascendencia pública internacional" para "ejercer influencias ilícitas".

Zapatero vuelve así a estar en el punto de mira, en este caso de la UDEF, por haber utilizado su presunta red de influencias. Esta vez, para ayudar a una empresa peruana, Grupo Gloria. Según los agentes, Zapatero habría actuado de intermediario para frenar una sentencia de 107 millones de dólares a una filial de este grupo en Bolivia.

"El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia", según el informe de la UDEF. La empresa fue condenada por el Tribunal Supremo, recurrió y un tribunal de instancia constitucional la suspendió temporalmente hasta que se pronuncie el Constitucional. Los investigadores creen que el expresidente habría mediado con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y personas de su entorno. Gertrudis Alcázar, su secretaria, habría organizado un encuentro entre ambos.

Con este trabajo, según el informe, el expresidente se habría embolsado 200.000 euros, dinero que no le habría pagado la empresa a la que supuestamente le hace el favor. Los investigadores creen que ese pago recibido en tres transferencias, está camuflado como "la prestación de trabajos de asesoría" a la empresa Focus Social Research.

En los audios de la declaración de la semana pasada de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, este preguntó al expresidente por la empresa Focus Social Research. Pero el expresidente se limitó a decir que eso no constaba en el sumario y que no iba a profundizar en qué labores había realizado. "Tengo un contrato de asesoramiento y no voy a decir nada", dijo.

El entorno de Zapatero no niega los cobros y asegura que todo es legal

El entorno de Zapatero no niega esos cobros, pero traslada a laSexta que todo es perfectamente legal. Aseguran que es una actividad de consultoría legal por completo que no tiene nada que ver con Plus Ultra. Además, afirman que sería "inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente". "Es un escándalo sin precedentes que se publiquen agendas y conversaciones privadas de un presidente", han agregado.

Una empresa paga a Zapatero a cambio de unas gestiones y el entorno, además, lo reconoce. ¿Dónde está el delito? La investigación pone el foco en dos ámbitos. El primero, en lo que hizo Zapatero, que fue mediar ante el Gobierno de Bolivia, reunir a los empresarios del Grupo Gloria con el ministro de Justicia para conseguir paralizar una sentencia, algo que se hizo en mayo de 2025, para que esa empresa no tuviera que pagar la multa. Ahí estaría en un terreno en el que puede ser lobby legal o tráfico de influencias.

Y, el segundo, en cómo cobró esos servicios. Según la investigación de la UDEF, a través de una sociedad pantalla. No lo hizo a través del Grupo Gloria directamente, sino a través de una consultora peruana llamada Focus Social Research, que le habría pagado por tareas de asesoría que la UDEF considera inexistentes.

En Bolivia se han enterado este miércoles de toda esta historia, de que Zapatero, según la UDEF, tuvo un papel en la paralización temporal de esa multa contra Soboce (Sociedad Boliviana de Cementos S.A.) ―perteneciente al conglomerado empresarial Grupo Gloria―, que no es una empresa cualquiera, es la productora de cemento más grande de Bolivia. Esto es lo que se sabe de la empresa y de la multa.

Casi la mitad de las viviendas de Bolivia se sostienen con el cemento que sale de la empresa cementera Soboce, que tiene tres fábricas ubicadas estratégicamente en diferentes regiones de Bolivia. La planta Warnes, situada a 25 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, la de El Puente, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Tarija y la planta Viacha, que está muy cerca de La Paz.

En esta última ciudad se donde se habría reunido Zapatero con el por aquel entonces presidente progresista de Bolivia, Luis Arce, para frenar la histórica multa de 107 millones de dólares a Soboce por competencia desleal a la cementera estatal.

Desde primera hora de la mañana de este miércoles el bombazo informativo ha acaparado las noticias en Bolivia. En algunos casos, incluso, ha sido portada. "Zapatero, un actor inesperado en el caso Facesa- Soboce", reza uno de los titulares. Y es que el escándalo en el que ahora podría estar implicado Zapatero protagonizó el debate económico y político en Bolivia durante más de una década.

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