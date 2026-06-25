Ábalos pedirá la nulidad de la sentencia del caso mascarillas por "vulneración de derechos fundamentales": "La condena estaba predeterminada"

Los detalles El exministro de Transportes afirma que el Supremo "no ha protegido "el principio fundamental de la presunción de inocencia" para "premiar" al "delator" Víctor de Aldama.

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha anunciado que solicitará la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con el caso mascarillas. Ábalos, a través de su cuenta en la red social X gestionada por su hijo, critica que su condena estaba "predeterminada" y denuncia un cambio de doctrina que considera un retroceso en derechos democráticos. Expresó su decepción con la condena y señaló que el comisionista Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, no ingresará en prisión y no devolverá 3,7 millones de euros. Ábalos acusa a Aldama de haber confesado por interés propio para obtener impunidad.

José Luis Ábalos pedirá la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo por la que ha sido condenado a 24 años y tres meses de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco del caso mascarillas. El exministro de Transportes lo ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, gestionada por su hijo Víctor Ábalos desde su ingreso en la prisión de Soto del Real en noviembre de 2025, en una publicación en la que denuncia que su condena estaba "predeterminada" desde el inicio de la investigación judicial.

"Es una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia por el principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones", ha afirmado el exdirigente socialista, haciendo alusión a la anulación de la condena de cuatro años y medio de prisión al comisionista Víctor de Aldama por colaborar con la Justicia. "Este cambio de doctrina jurisprudencial es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia", ha añadido Ábalos.

"Decepcionado" con la condena y con la libertad de Aldama

El que fuera número tres del PSOE hasta 2021 asegura sentirse "decepcionado" con el Tribunal Supremo, al que acusa de haberle impuesto una condena "abultada": "He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto que siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas, que creo que han llamado la atención incluso a quien tuviera inquina y deseara la mayor de las penas".

También ha criticado el exdirigente socialista el hecho de que el comisionista Víctor de Aldama no vaya a entrar en prisión pese a haber sido condenado a cuatro años y medio al cancelarse su condena por la información aportada a la investigación, del mismo modo que no tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que ingresó en comisiones. "El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político [...]. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político y, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras".

Denuncia el exministro que el empresario, definido por la sentencia como el corruptor de la trama, "ha confesado por interés propio" con el único objetivo de "alcanzar la impunidad", tanto en esta causa como "en las que puedan sobrevenir", haciendo referencia al caso hidrocarburos.

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