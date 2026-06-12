El juez Pedraz cita a declarar a Jacobo Teijelo, abogado de las cloacas de Leire Díez, el 25 de junio

¿Por qué es importante? El magistrado que investiga la trama Leire imputa al abogado un delito contra las instituciones, además de revelación de secretos y cohecho.

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, tendrá que declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 25 de junio a las 10:00 horas, dentro de la causa en la que se investiga a una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el juez Santiago Pedraz fija esta citación después de una semana en la que hemos conocido que Teijelo mantuvo dos reuniones con el Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez, una reunión en la que también estuvo presente la Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera.

Antes de conocerse este escrito, fuentes fiscales consultadas por laSexta defendían que "nadie conocía a Leire Díez" en la Fiscalía General del Estado. "Nadie la conocía, nadie sabía quien era. Lo supimos después", trasladan, añadiendo que las reuniones eran con Jacobo Teijelo y que Leire Díez iba de acompañante.

El abogado de Santos Cerdán aparece en las libretas de Leire Díez con un mensaje de Leire en el que le decía que tenía "vía libre" para ver al fiscal general del Estado. Según exponen los investigadores, el 27 de febrero de 2025 Teijelo avisó a la fontanera de que quién fuera el segundo de Hamlyn, organización constituida en torno al Grupo Hafesa, José Norberto Uzal, iba a firmar con ellos. La respuesta de Leire fue: "Ya tenemos vía libre para que tú y yo nos vayamos a ver al FGE con este tema".

El magistrado que investiga la trama Leire imputa al abogado un delito contra las instituciones, además de revelación de secretos y cohecho.

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