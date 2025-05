El Supremo rechaza investigar el rescate de Air Europa al constatar que no existe "indicio alguno" de que Ábalos interviniera

El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ha rechazado investigar al exministro José Luis Ábalos en relación con el rescate de Air Europa, como solicitaba el Partido Popular. Según el auto, no hay indicios de que las acciones de Ábalos y su exasesor Koldo García fueran contrarias a Derecho, ni en el rescate de Air Europa ni en la concesión de una licencia a Villafuel. El Partido Popular había pedido indagar en el rescate y citar a Pedro Saura como testigo. Un informe de la UCO señalaba a Ábalos como figura clave en el rescate y mencionaba un chalé de lujo supuestamente pagado en agradecimiento. Sin embargo, el juez concluye que no hay pruebas suficientes para proceder con la investigación.

A pesar de lo solicitado por el Partido Popular, acusación en la causa contra Ábalos, en el Supremo, el juez Leopoldo Puente no ve motivos para investigar al exministro y diputado en lo respectivo a Air Europa. Así lo ha expresado en un auto de este lunes en el que ha rechazado abrir diligencias por este asunto: "En los términos en los que se solicitan, no resultan pertinentes, útiles ni necesarias a los fines de la presente", dice el auto, al que ha tenido acceso laSexta.

El magistrado, instructor de la causa contra Ábalos en el Supremo, no ve indicios de que el rescate de Air Europa o la concesión a Villafuel "fueran contrarios a Derecho" aunque el exministro de Transportes y su exasesor, Koldo García, hicieran "gestiones" para favorecerlo. Puente es rotundo en el auto: "Las conductas que se atribuyen a los aquí investigados y que son objeto de la presente causa especial no se corresponden con la eventualmente ilícita o antijurídica concesión de una licencia de hidrocarburos a Villafuel o con la pretendidamente irregular concesión de ayudas económicas públicas a la empresa Air Europa". En realidad, añade, "en la presente causa especial ni siquiera consta indicio alguno relativo a que la licencia de hidrocarburos o la concesión de las ayudas económicas a Air Europa, decisiones ambas que no correspondían a la competencia del Sr. Ábalos, resultaran contrarias a Derecho".

El Partido Popular solicitó el pasado 8 de mayo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que indagara en el rescate de Air Europa con una serie de diligencias de investigación. El PP pidió también citar como testigo a Pedro Saura, que fue secretario de Estado del Ministerio de Transportes (MITMA) cuando José Luis Ábalos era ministro.

El juez también se pronuncia con respecto a la supuesta llamada de Javier Hidalgo (ex CEO de Air Europa), a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, acción señalada por Aldama en uno de los mensajes. En este sentido, Puente explica, citando los informes de la U.C.O., que Hidalgo "pudo haber considerado en un determinado momento que el esfuerzo que estaban realizando los Sres. de Aldama, Ábalos y García, resultaba infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías", haciendo referencia a esa supuesta llamada. Un informe de la UCO recoge que De Aldama le dijo a Koldo en una serie de mensajes de WhatsApp que Hidalgo estaba "muy jodido" porque el rescate no cristalizaba y buscaba "alternativas", por lo que llamó a "Begoña", en una supuesta alusión a la mujer del presidente del Gobierno.

El chalé de lujo del informe de la UCO

El informe elaborado por la UCO en abril y presentado en el marco del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo situaba al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como una figura "clave" para el rescate de la compañía aérea. El escrito también apunta que, a modo de agradecimiento, la trama Koldo pagó a José Luis Ábalos el alquiler de un chalé de lujo en el verano de 2020 por los movimiento que llevó a cabo el exministro para que el Gobierno rescatara a Air Europa con la entrega de 475 millones de euros públicos.

En el informe se ha recogido las conversaciones que establecieron Ábalos y Koldo tras el rescate, donde el asesor del exministro informó lo siguiente: "Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas". El mensaje iba acompañado de una fotografía del chalé de lujo, la casa de Villa Parra.

Al hilo de esto, Puente explica que ve indicios de que Ábalos y García "habrían emprendido gestiones orientadas, -nuevamente a impulsos del señor (Víctor) de Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa al ser consejero de esta empresa-, para que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad". Sin embargo, y como recuerda el juez instructor, recuerda que el propio Hidalgo vio que la operación no estaba saliendo como quería.