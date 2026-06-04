"Tiene un problema con su polla y nadie puede salvarlo": así hablaban las cloacas del PSOE sobre Ábalos

Los detalles La exmilitante del PSOE llegó a afirmar que a Ábalos "le quitan de ministro por el tema de las tías", tras lo que Dolset agregó: "Porque monta un pifostio de tías en Marruecos que te cagas [...] De esas que dices, oye, tío, tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial, joder".

Los audios del sumario de las cloacas del PSOE han revelado conversaciones comprometedoras sobre el exministro José Luis Ábalos. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez menciona a Ábalos en relación a sus excesos personales y presunto consumo de prostitución. Las grabaciones sugieren que su comportamiento fue un factor en su salida del Gobierno. En una conversación, Díez señala que Ábalos "tiene un problema con su polla", mientras que otros implicados en la trama afirman que sus relaciones con mujeres lo dejaron acorralado. Ábalos ha negado las acusaciones, aunque las transcripciones parecen evidenciar lo contrario.

Los audios del sumario de las cloacas del PSOE han llegado con sorpresas. Las conversaciones recogidas de la presunta trama de las cloacas del PSOE, que según señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba "dirigida" por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la conocida como fontanera socialista Leire Díez, hacen más de una referencia al exministro José Luis Ábalos, de quien Díez hablaba dejando frases como esta: "Tiene un problema con su polla y nadie puede salvarlo".

En una conversación de diciembre de 2024 entre la fontanera, el empresario Javier Pérez Dolset y el excapitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, afirman que el verdadero "problema" del exministro socialista es "lo que tiene debajo del ombligo", y por eso se habría quedado sin dinero.

"Lo que sí tenemos acreditado es que los de arriba no han cobrado, entonces alguien se ha que..., si ese dinero se ha pagado, alguien se lo ha cobrado por el camino", señalaba el empresario. Este, ante la pregunta de Yepes de si cree que Ábalos "se ha llevado un duro", respondió que "no tiene dónde caerse muerto". Y agregó: "Así de triste". Fue en ese momento cuando Díez apuntó que "Ábalos solo tiene un problema y Dolset agregó que "lo tiene debajo del ombligo".

Las transcripciones de las comunicaciones intervenidas por la UCO evidencian que consideraban que el exdirigente del PSOE estaba acorralado por sus excesos personales. La exmilitante del PSOE llegó a afirmar que a Ábalos "le quitan de ministro por el tema de las tías, ya te lo digo yo". Tras lo que Dolset agregó: "Porque monta un pifostio de tías en Marruecos que te cagas [...] De esas que dices, oye, tío, tú no puedes ser ministro y meterte con seis putas en un hotel de visita oficial, joder".

Para la trama estaba claro, a Ábalos lo apartaron del Gobierno por consumir prostitución, o en palabras de Díez: "Hay una parte del problema que causó él por pensar con la entrepierna". Aunque él siempre lo ha negado. En una entrevista en 'OkDiario' hasta le entró la risa cuando le preguntaron por ello en diciembre del año pasado. "Vamos a ver... He podido tener relaciones, amistades, pero de ahí a llamar que eso es uso de la prostitución", dijo.

Pero ya existían audios que acreditan que el exministro consumía prostitución. En la investigación de la UCO en el marco del caso Koldo, ni el exasesor del exministro ni él dudan en comentar 'jugadas' sobre un presunto "fin de semana secreto" con mujeres.

"Bueno, la Carlota te enrolla que te cagas", le dice Ábalos en esos audios, a lo que Koldo le dice que elija a quien quiera. "O Ariadna y Carlota y a tomar por culo", espeta. El exministro le dice que quiere "conocer a alguna nueva" y su exasesor le informa de que preguntará. Como de cromos coleccionables se trataran, ambos intercambian mujeres.

Y ese era, según la trama, su mayor problema. Tanto que llegan a utilizar el ejemplo perfecto de Ábalos para explicar qué es eso de la trampa de la miel. "Llevas a un tonto como el Ábalos o cualquiera, se encoña con la puta correspondiente y ya le tienes cogido para siempre", decía en diciembre de 2024 el abogado Jacobo Teijelo en una conversación Díez, Dolset y Yepes, a lo que este último añadió: "O le grabas, o le metes un pisito y le grabas".

Además, en una reunión de marzo del año pasado, "Leire dice que al ministro Ábalos no le pueden ayudar y que acabará cayendo en una situación similar a la del presidente de Mallorca (Jaume Matas) que fue condenado por su mujer que cobraba de una cadena hotelera". En ese momentos, según se recoge en el sumario, dice "que tiene un problema con su polla y que nadie puede salvarlo".

"Que el resto de cosas que le afectan al ministro no le dan importancia pero que el asunto de las mujeres acabará arrastrándole. Comenta que hace un mes aproximadamente la última novia de Ábalos le dejó y le decía el ministro a Leire que no entendía por qué le dejaba a lo que Leire le decía que era una relación paterna filiar, que no era normal esa relación, una niña de 25 años con alguien de 60", apunta el documento.

Así son algunos de los piropos que Leire y compañía dirigían al exministro.

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