"¡Hijo de puta, traidor!": Sánchez, recibido con insultos a su llegada al incendio de La Vall d'Uixó

Los detalles El jefe del Ejecutivo ha acudido a seguir las labores de los equipos de extinción junto con la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido con abucheos e insultos a su llegada al Puesto de Mando Avanzado del incendio en La Vall d'Uixó, Castellón, donde acudió junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Sánchez advirtió sobre las "horas difíciles" debido a una nueva ola de calor, instando a extremar precauciones. Enfatizó la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Además, anunció que el Consejo de Ministros declarará zonas catastróficas en áreas afectadas por incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitadas, abucheos y varios insultos a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón). El jefe del Ejecutivo ha acudido a seguir las labores de los equipos de extinción junto con la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y desde allí ha comparecido para hacer una valoración sobre la evolución de la ola de incendios.

A su llegada a la zona de dirección del operativo, alrededor de medio centenar de vecinos han aprovechado la ocasión para mostrar su descontento con el jefe del Ejecutivo a través de abucheos, pitos y varios insultos. "Hijo de puta", "traidor" o "cabrón" han sido algunos de los improperios que Sánchez ha tenido que escuchar mientras accedía al Puesto de Mando.

Sánchez avisa: "Quedan horas difíciles"

El presidente ha alertado de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas, especialmente por la llegada de una nueva ola de calor, la cuarta en lo que va de verano, que ha sido confirmada en los últimos minutos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por ello, ha instado a los ciudadanos a "extremar la precaución en todo el país".

De hecho, Sánchez ha puesto el foco en el "aumento sostenido y sistemático" de las temperaturas como consecuencia de la "emergencia climática": "Lo que está haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios".

En consecuencia, ha insistido en proponer a la oposición y a las administraciones autonómicas y locales la aprobación de un pacto de Estado contra la emergencia climática. "También tenemos que colaborar en la prevención para que la respuesta sea menos grave". "Tenemos que articular un pacto de estado vinculado con la emergencia climática", ha resaltado Sánchez.

Habrá declaración de zona catastrófica

El presidente también ha trasladado el compromiso del Gobierno con la respuesta ante la recuperación de los municipios y terrenos asediados por el fuego y ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto con las zonas "gravemente afectadas" por los incendios, destinado a aquellas áreas arrasadas por las llamas en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

Por ello, ha detallado que las subdelegaciones de gobierno se pondrán a coordinar con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, para "empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios".

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