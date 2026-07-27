No hemos aprendido nada: cada verano el desastre se repite y la prevención en incendios sigue como asignatura pendiente

Los detalles Este 2026, en lo que llevamos de año se han quemado en España 152.000 hectáreas, seis veces más de lo que había ardido el año pasado en esta fecha.

Según la Ley de Montes, las comunidades autónomas deben elaborar planes anuales para prevenir incendios, lo que implica tareas como cortar hierba seca y mantener cortafuegos. La prevención es crucial, pues por cada euro invertido se ahorran cien en extinción, según el Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Greenpeace estima que se necesitan 1.000 millones de euros al año para una prevención eficaz, menos que el costo de los incendios actuales. A pesar de décadas de advertencias, como la necesidad de trabajar en prevención durante todo el año y el uso de pastoreo extensivo, los incendios continúan devastando España. En 2026, ya se han quemado 152.000 hectáreas, un aumento significativo respecto al año anterior.

Según la Ley de Montes, las comunidades autónomas son quienes tienen que hacer planes anuales para evitar incendios. Esto incluye: cortar hierba seca, quitar plantas muertas, podar árboles y mantener limpios los cortafuegos y los puntos de agua. Un particular sí puede limpiar el monte por su cuenta, pero cumpliendo las normas de la Comunidad, y, para según qué cosas, pidiendo los permisos necesarios, por ejemplo, para talar árboles o para desbrozar.

En la lucha por la prevención destaca un dato: por cada euro gastado en ella, nos ahorramos cien en extinción, según el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Greenpeace calcula que para prevenir bien se necesitarían unos 1.000 millones de euros al año que, según ellos, sería ya mucho menos que el gasto que ya han supuesto los incendios de este año.

Cada año se manejan datos similares, pese a esto no hemos aprendido nada. laSexta Clave ha buscado en los archivos para ver cómo, veranos tras verano, el desastre se repite y, verano tras verano, se dice que se tiene que trabajar más en prevención.

En el Informativo de los 90 ya se hablaba de la necesidad de que en invierno se trabaje en el terreno. Hablaban de bomberos de invierno, pero la realidad ahora es que los Bomberos de Madrid llevan meses alertando de la reducción en los trabajos preventivos.

En 1999 se seguía insistiendo en los informativos en la necesidad de trabajar en la prevención todo el año. "Trabajar como hormigas para salvar vidas, porque el trabajo de cigarras, solo en verano, no basta", decían.

En esos trabajos de prevención es importante la labor de pastoreo, que también lleva años reivindicándose. En el Informativo de 2008 ya se explicaba que una de las claves es el pastoreo extensivo para reducir la vegetación seca.

Pero España sigue ardiendo. En 2012, uno de los peores de la década, se calcinaron más de 200.000 hectáreas en casi 16.000 incendios. En ese momento, expertos y personas afectadas volvían a insistir en la palabra clave: prevenir, prevenir y prevenir.

Pero si miramos los informativos de los años siguientes, nada cambia. Hace casi una década, en el Informativo de laSexta ya se alertaba de que se llegaba al verano sin estar preparados.

Y este 2026, en lo que llevamos de año se han quemado en España 152.000 hectáreas, seis veces más de lo que había ardido el año pasado en esta fecha.

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