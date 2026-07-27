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El cambio radical de Cerdán tras su paso por Soto del Real: el exsecretario de Organización del PSOE se saca el carné de camión

Los detalles Cerdán ya sorprendió —a medias— con la publicación a finales de junio de un libro titulado 'La caída' en el que se retrata como una víctima y asegura sentirse "sin cobertura legal, sin respaldo político. Abandonado y vapuleado".

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán en una imagen de archivo. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán en una imagen de archivo. EFE/ Jesús Diges
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El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha dado un giro radical a su vida. Fuentes de su entorno han confirmado a laSexta, que se ha sacado el carné para conducir camiones y vehículos pesados.

Por ver está aún si, tras pasar por Soto del Real, el exdiputado ha escogido una profesión en la que se le requiere este permiso. De ser así, además, no sería la primera vez que se desmarca de su trabajo anterior.

Cerdán ya sorprendió —a medias— con la publicación a finales de junio de un libro titulado 'La caída' de 150 páginas. Eso sí, con letra grande, interlineado enorme e, incluso, fotografías.

En ese libro Cerdán se retrata como una víctima y asegura sentirse "sin cobertura legal, sin respaldo político. Abandonado y vapuleado". "Me encontré solo", afirma.

Así se pronunció después de que el Tribunal Supremo acordara su ingreso en prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas dentro de la investigación sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares.

Cerdán permaneció en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 30 de junio hasta el 19 de noviembre de 2025, cuando el instructor decretó su libertad provisional al considerar que el riesgo para la investigación se había reducido, aunque mantuvo medidas cautelares.

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