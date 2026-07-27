"Me extraña a mí, no le veo lógica": los vecinos de Milagro reaccionan a la nueva profesión de Santos Cerdán como camionero

El exsocialista, según publica 'La Razón', se habría sacado el carné de camión. Los vecinos de la población navarra en la que vive no han dudado en valorar el supuesto cambio de vida de Cerdán.

El diario 'La Razón' ha publicado que Santos Cerdán se habría sacado el carné de camión. La información, que proviene de su entorno, señala que podría comenzar a trabajar como camionero próximamente. Un cambio radical de vida que ha extrañado a alguno de sus vecinos de Milagro, en Navarra.

"Me extraña a mí", afirma un vecino, "no le veo lógica". "Si quieres trabajar, bienvenido sea", afirma otro. Un hombre cree que el exmilitante socialista no va a trabajar. "No ha trabajado nunca, no va a trabajar", afirma. "Tendría que estar en la cárcel, ¿no?", plantea otro milagrés, "de hecho, no sé porque se le da el carné de conducir, que se lo saque en la cárcel, como hacíamos en el ejército".

Juande Colmenero recuerda que el exsocialista, en estos momentos, está en prisión preventiva, aunque se encuentre en su domicilio. A pesar de ello, considera positivo que haya decidido sacarse el carné y cree que "dedicarse a otras cosas le puede venir muy bien".

Ramón Márquez, 'Ramoncín', por su parte, indica que Cerdán deberá enfrentarse a los cargos de los que se le acusa y defenderse, pero, mientras tanto, "nadie le impide que haga esto". "Si finalmente sale inocente de todo, será camionero, no está mal", concluye.

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