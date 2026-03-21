Sumar saca pecho del plan anticrisis y avisa al PSOE que sin ellos "no hay Gobierno"

El contexto La coordinadora del Movimiento ha agradecido la labor de los cinco ministros de la formación, en especial Yolanda Díaz, en sus negociaciones en la reunión del Consejo de Ministros en la que el partido consiguió aprobar un decreto con medidas de vivienda tras plantarse durante casi dos horas.

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, ha destacado el papel crucial de su formación en la aprobación de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Ha advertido al PSOE que sin Sumar "no hay Gobierno". Hernández elogió a los cinco ministros de Sumar, especialmente a Yolanda Díaz, por su labor en el Consejo de Ministros, donde lograron aprobar un decreto de vivienda. Subrayó que Sumar está en el Ejecutivo para implementar medidas que protejan a la ciudadanía, como la prórroga de contratos de alquiler. Además, condenó la guerra en Oriente Medio y abogó por acelerar la transición energética para evitar que la ciudadanía pague las consecuencias de conflictos por combustibles fósiles.

La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado este sábado el papel de su formación en la aprobación del plan de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y ha avisado al PSOE, liderado por el presidente Pedro Sánchez, de que sin ellos "no hay Gobierno".

En una declaración sin preguntas, Hernández ha agradecido la labor de los cinco ministros de Sumar, en especial de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en sus negociaciones de este viernes en la reunión del Consejo de Ministros en la que su formación consiguió aprobar un decreto con medidas de vivienda tras plantarse durante casi dos horas.

Ha recordado que este viernes, los cinco ministros de Sumar le dijeron "no" al PSOE y también a unas medidas a las que "les faltaba Gobierno, coalición y progreso". "Es decir, le faltaba Sumar", ha apuntado. "Sin Sumar no hay Gobierno, lo que hay son rebajas fiscales, políticas a favor de los caseros, regalos a Repsol y giros a la derecha", ha advertido.

"Hay que decir alto y claro que no"

Asimismo, Hernández ha considerado que "hay que tener un compromiso muy firme" con España para "decir alto y claro que no" en el Consejo de Ministros y ha subrayado que Sumar está en el Ejecutivo para hacer realidad medidas concretas que protejan a la ciudadanía.

"Por eso merece la pena estar en el Gobierno y por eso nos votaron", ha manifestado. De esta manera, la coordinadora ha celebrado que desde este fin de semana, cuando ya han sido publicados en el BOE los dos decretos aprobados este viernes, esté vigente la prórroga de los contratos de alquiler que protege a "más de un millón y medio de hogares".

Además ha advertido que ahora toca hacer de ello una "realidad permanente", garantizar su convalidación en el Congreso y "no permitir que los fondos buitre negocien con nuestras vidas". La coordinadora ha vuelto a condenar la guerra "ilegal" en Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que está causando una "recesión internacional a través del incremento de los precios de la energía".

"Esta guerra mata y además nos empobrece, por eso la prioridad número uno es pararla", ha analizado antes de subrayar que en los conflictos "los pueblos pierden y el oligopolio energético gana".

Con todo, ha insistido en que España debe acelerar la transición energética con más inversión en renovables y electrificación para que la ciudadanía "no pague las guerras por el control de combustibles fósiles" y el plantea siga siendo un "lugar habitable".

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