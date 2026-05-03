Tesh Sidi (Más Madrid) explica por qué comparte piso: "Tengo a toda mi familia en un campo de refugiados y me niego a pagar 1.500 euros"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso ha señalado que lo que cobra ahora "ya lo cobraba como ingeniera informática" y ha criticado que se "haya normalizado que se paguen 1.200 o 1.300 euros por un zulo".

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, contó en Al Rojo Vivo que, siendo diputada, comparte piso. "A la gente se le va el salario. Hemos normalizado unos precios abusivos. 1.500 euros por un piso en Madrid es inasumible y vamos a más", criticó, unas palaras que provocaron polémica, después de que algunos medios destacaran el salario de Sidi.

Tras ello, ha querido destacar en laSexta Xplica que "las verdaderas víctimas" del problema de la vivienda "son las que cobran un salario menor", pero ha defendido que ella hace "una defensa férrea" porque cree que "el problema de la vivienda afecta independientemente a la gente de diferentes salarios". "Tenemos un problema de que el alquiler se está comiendo a la economía productiva, es decir, la gente está destinando muchísimo de su salario básicamente a la vivienda", ha lamentado.

En su caso, ha explicado, comparte piso porque tiene a toda su "familia en un campo de refugiados" y porque se niega a pagar "1.200 o 1.500 euros porque se haya normalizado ese precio", tras lo que ha señalado que lo que cobra ahora "lo cobraba ya como ingeniera informática".

"El problema que tenemos en España es que se ha normalizado que tú tengas que pagar 1.200 o 1.300 euros por un zulo. Entonces, yo ponía el ejemplo de que si una diputada que cobra 4.200 tiene que mantener a toda su familia, porque en mi caso yo mantengo a toda mi familia porque residen en un campo de refugiados, no me quiero imaginar a las personas que tengan a hijos a su cargo, a gente divorciada o gente que cobra el SMI", ha subrayado.

En este sentido, la portavoz de Más Madrid en el Congreso ha criticado que "las derechas o en general el debate nos quiere hacer creer que esto solamente afecta a la gente que cobra el Salario Mínimo Interprofesional, pero hay gente que es médico y cobra 3.700, y gente que es ingeniera informática y cobra 2.500 y no se puede permitir independizarse".

"Yo vivo en el barrio del Pilar y cada año el precio de los pisos sube entre 50.000 y 80.000 euros, entonces da igual lo que cobres, porque no puedes competir con unos fondos buitre o con gente que cada vez compra más pisos porque es mucho más rentable invertir en pisos que invertir en el oro o en petróleo", ha concluido.

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