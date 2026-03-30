España cierra su espacio aéreo a un EEUU que dice no necesitar "la ayuda de nadie" en Irán: estas son sus opciones para seguir con la ofensiva en Oriente Medio

Sí, pero... La medida no elimina al completo las acciones de EEUU en España, ya que la prohibición afecta solo a bombarderos y aviones cisterna.

El Gobierno español ha decidido cerrar su espacio aéreo a aviones estadounidenses que participen en el conflicto con Irán, incluyendo bombarderos y aviones cisterna, aunque provengan de terceros países. Esta medida refuerza el "no a la guerra" del presidente Pedro Sánchez, tras prohibir el uso de las bases de Rota y Morón. Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, criticó la decisión, la Casa Blanca minimizó su impacto, afirmando que no necesitan la ayuda de España. La medida obliga a EE.UU. a rediseñar rutas aéreas, complicando su logística y aumentando costos, sin afectar las relaciones comerciales bilaterales.

El Gobierno ha anunciado el cierre del espacio aéreo de España a los aviones estadounidenses que vayan a intervenir en el conflicto con Irán. No podrán pasar por allí ni bombarderos, ni aviones cisterna, aunque provengan de terceros países, como Reino Unido o Francia. Un paso más en el "no a la guerra" entonado por Pedro Sánchez tras la prohibición de usar las bases de Rota y Morón.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha mostrado su enfado ante esta política del Ejecutivo español, tachándola de "lamentable". Por su parte, la Casa Blanca ha minimizado la situación, diciendo que EEUU no necesita la ayuda de España "ni de nadie más" para completar la operación 'Furia Épica' en Irán.

Sin embargo, esta decisión obliga a Washington a buscar alternativas y a rediseñar sus rutas aéreas para llegar a Irán desde sus bases o las de países terceros. Con las bases de Morón y Rota bloqueadas y sin poder atravesar España, cuentan con dos posibilidades principales.

La primera es atravesar Francia y usar su base allí para su abastecimiento, aunque al gobierno galo podría querer evitarlo, a sabiendas de la carga que llevan esos aviones. La otra opción es rodear la penísula ibérica, usar la base estadounidense en las Azores para sus aviones cisterna y atravesar Gibraltar, que es un estrecho internacional y, por tanto, con libertad de paso.

Cabe destacar que esta medida no es nueva y lleva en vigor desde que Estados Unidos informó de sus intenciones en la República Islámica. Además, no significa que ningún avión militar estadounidense que participe en la ofensiva pueda atravesar el espacio aéreo español.

Además de que los convenios en el marco de la OTAN se mantienen, la prohibición afecta solo a bombarderos y aviones cisterna. Esto significa que, por ejemplo, no se puede impedir que una aeronave logística estadounidense salga de Rota hacia otras bases para llevar material que va a ser utilizado en ese conflicto.

De esta manera, la medida del Gobierno de Sánchez obstaculiza el conflicto para EEUU, aunque no lo impide. Complica su operativo a nivel de logística y eficiencia, ya que aumenta el recorrido de sus aviones, el gasto en combustible y puede retrasar algunas acciones de forma similar a lo que ocurrió cuando, en 1986, el gobierno de Felipe González cerró el espacio aéreo durante los ataques de EEUU a Libia.

La decisión de España es coherente con su estrategia de liderar respecto a sus socios los gestos políticos contra el conflicto, pero no es tan drástica como para dinamitar definitivamente las relaciones con la Administración Trump.

De momento, según el Gobierno, las relaciones comerciales no se han resentido y la reacción de la Casa Blanca no ha sido tan dura como cuando Trump amenazó con cortar relaciones comerciales tras el bloqueo de Morón y Rota.

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