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Las consecuencias de la guerra

Italia niega a EEUU el uso de la base de Sigonella (Sicilia) para vuelos involucrados en la guerra

El contexto Varios bombarderos estadounidenses tenían planeado aterrizar en Sigonella y luego partir hacia Oriente Medio, todo sin solicitar ninguna autorización ni consultar con la cúpula militar italiana.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una imagen de archivo.
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El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, denegó a los Estados Unidos el uso de la base en Sigonella, en la isla de Sicilia, después de conocer que varios bombarderos estadounidenses contemplaba aterrizar en Sigonella y luego partir hacia Oriente Medio sin solicitar autorización ni consultar con la cúpula militar italiana, comunicando la decisión mientras los aviones ya estaban volando en dirección a la base.

Según informa el diario 'Corriere della Sera', se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán. En su información, el diario asegura que esta negativa sucedió hace días —sin especificar cuándo— y que se mantuvo en secreto.

Fue el jefe del Estado Mayor, Luciano Portolano, quien llamó al ministro de Defensa para informarle de lo sucedido y tomar una decisión ya que el plan de vuelo de algunos aviones estadounidenses contemplaba aterrizar en Sigonella y luego partir hacia Oriente Medio.

"Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país", explican. Italia y el mismo Crosetto garantizaron en varias ocasiones que no se permitiría el uso de las bases estadounidenses para operaciones de guerra y aseguró que se llevaría al Parlamento "cualquier operación que no esté contemplada en los tratados y, por lo tanto, requiera autorización".

En ese momento, explica Corriere della Sera, "fue Portolano directamente, autorizado por el ministro, quien informó al comando estadounidense de la decisión: no podían aterrizar en Sigonella porque no habían recibido autorización y porque no se había realizado ninguna consulta previa".

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