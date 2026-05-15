Trump saca en China su maquinaria negociadora: EEUU anuncia que China le comprará petróleo, soja, carne de vacuno y aviones Boeing

El contexto China y EEUU han cerrado la visita de Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años y promesas de cooperación comercial sin abordar, según el republicano, los aranceles.

Durante su visita a China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desplegado su estrategia negociadora. Washington busca cerrar acuerdos en comercio de petróleo y productos agrícolas, así como eliminar restricciones a la carne de vacuno. China se ha comprometido a comprar 200 aviones Boeing y a importar petróleo estadounidense, lo que podría reducir su dependencia de Oriente Medio. A pesar de la presencia de magnates tecnológicos, no se discutieron semiconductores avanzados. Trump negó haber abordado el tema de los aranceles con Xi Jinping, aunque ambos países han aliviado tensiones comerciales recientemente. La visita ha dejado una fuerte carga simbólica y promesas de cooperación futura.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha sacado en China su "maquinaria negociadora". Washington espera cerrar acuerdos en el comercio de petróleo, agrícola y la eliminación de las restricciones a la carne de vacuno. Además, Trump ha asegurado que China se ha comprometido a adquirir 200 unidades de aviones Boeing tras una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, —que le ha prometido que le enviará semillas de rosas para la Rosaleda de la Casa Blanca— en la que han querido vender una relación idílica entre ambos.

China y EEUU han cerrado este viernes la visita de Trump a Pekín con una fórmula política de estabilidad para los próximos años, promesas de cooperación comercial y varios interrogantes aún sin despejar sobre los compromisos concretos alcanzados. La visita, que ha durado menos de 48 horas, ha dejado una fuerte carga simbólica y ha permitido a China presentar un nuevo marco para la relación, aunque todavía sin anuncio de grandes acuerdos concretos.

Compras agrícolas

El representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, ha asegurado este viernes que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de "decenas de miles de millones de dólares" anuales durante los próximos tres años, además de avances en ventas de soja. El propio Trump ha señalado que China se ha comprometido a grandes compras de carne de vacuno y soja. El republicano ha manifestado que China va a "hacer mucho con la soja" y que las compras chinas de este grano esencial para los agricultores del Medio Oeste será "más grande que antes".

Tras permitir que caducaran el pasado año, China ha renovado los permisos de importación para para cientos de fábricas de carne de vacuno estadounidenses, según ha informado 'Bloomberg'. Este medio ha apuntado que los permisos se renovarán el jueves y suelen tener una validez de cinco años. Pekín dejó que las autorizaciones de importación para cientos de plantas cárnicas de EEUU caducaran tras la agresiva campaña arancelaria de Trump contra el país.

Greer ha afirmado también en una entrevista con 'Bloomberg' que la Administración Trump busca "reequilibrar" el comercio con China, que existe "voluntad" en ambas partes para extender la tregua comercial pactada el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan y que las licencias chinas para exportar tierras raras han vuelto a niveles mejores, aunque a veces avanzan con "lentitud".

"Quieren comprar petróleo de EEUU"

Trump ha comunicado también que China aceptó comprar petróleo a EEUU. "Una cosa en la que creo que vamos a lograr un acuerdo es que ellos han aceptado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos", ha expresado el mandatario durante una entrevista con 'Fox News' desde China. "Van a ir a Texas. Vamos a empezar a enviar barcos chinos a Texas, Luisiana y a Alaska... eso es algo grande", ha apuntado durante una entrevista en la que no ha dado detalles concretos.

La Casa Blanca ha revelado que Xi se ha comprometido a importar petróleo estadounidense para reducir la dependencia de Oriente Medio tras una visita que ha buscado ampliar la cooperación económica en medio de la guerra en Irán y las preocupaciones de Washington por la dependencia china del petróleo de esta región en conflicto.

200 aviones de pasajeros a Boeing

Trump también ha revelado en la entrevista con el medio estadounidense que China va a anunciar la compra de 200 aviones de pasajeros a Boeing, cuyo consejero delegado, Kelly Ortberg, fue parte de la delegación empresarial que se desplazó con el presidente Trump a China. "Xi ha acordado comprar 200 aviones. Eso es grande; son 200 grandes. Eso son muchos empleos y Boeing quería 150 y fueron 200", ha dicho Trump, pese a que las expectativas de Ortberg y de los analistas de mercados era de 500 aeronaves.

Estos acuerdos representarían una victoria muy necesaria para Trump, cuyos aranceles agresivos y otras políticas comerciales no han logrado hasta ahora reducir significativamente el elevado déficit comercial estadounidense.

Semiconductores, ausentes en la cumbre

Frente a esto, y a pesar de la gran presencia de magnates tecnológicos en la cumbre, el representante comercial estadounidense ha afirmado que los semiconductores avanzados "no se trataron" durante la reunión entre Xi y Trump, pese a la presencia en la delegación estadounidense de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, que sí intervino brevemente ante ambos mandatarios durante el encuentro con empresarios.

Este comentario de Greer, ni otros procedentes de la Casa Blanca, confirman las expectativas sobre un posible anuncio inmediato acerca del acceso de compañías chinas al chip H200 de Nvidia, el segundo más potente de la empresa, un asunto sensible en la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Ni una palabra sobre aranceles con Xi

Trump ha negado asimismo este viernes haber hablado sobre aranceles con su homólogo chino, a pesar de la guerra comercial entre ambas potencias. "No hablamos de aranceles. Quiero decir, están pagando aranceles. Están pagando aranceles sustanciales, pero no hablamos de eso", ha respondido el republicano a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

Según el mandatario, este asunto "no se mencionó" a pesar de que ha marcado la relación entre ambas superpotencias desde que Trump regresó al poder en 2025 e impuso una batería de aranceles a China y a buena parte de países del mundo. La última reunión entre Trump y Xi, celebrada en Corea del Sur en octubre del año pasado, sirvió para aliviar tensiones entre ambas potencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de algunas restricciones sobre tierras raras y productos agrícolas. Un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de febrero pasado que invalidó parte de los aranceles de Trump abrió una nueva fase en la guerra comercial.

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