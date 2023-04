El rey emérito Juan Carlos I tendría una hija secreta, fruto de una relación extramatrimonial, según desvela este jueves el diario 'El Confidencial'. Una información ante la que las reacciones políticas no se han hecho esperar en el Congreso de los Diputados, donde algunos parlamentarios han reaccionado con sorpresa y otros, tirando de ironía.

Ha sido el caso de Gabriel Rufián, que reaccionaba así al ser preguntado al respecto en los pasillos de la cámara: "¿Solo una hija secreta tiene?", ha ironizado el portavoz de Esquerra Republicana, antes de recalcar que, más que la vida privada del emérito, les "interesa más el dinero secreto que tiene por ahí, que seguro que tiene mucho más que hijos e hijas".

Más prudente se ha mostrado el portavoz socialista, Patxi López, que se ha limitado a afirmar que este asunto no le atañe: "No es cuestión mía", ha indicado ante los periodistas. Tampoco la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha querido pronunciarse al respecto. "No es un tema del que vayamos a hablar", dicen desde Génova.

La noticia, en cambio, ha pillado por sorpresa al portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, que reconocía haberse quedado "un poco alucinado" al escuchar la información sobre el ex jefe del Estado, aunque ha evitado dar "ninguna opinión" sobre "cuestiones relativas a su vida privada".

Por su parte, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que le da igual esta información, aunque ha comentado: "Una vida muy vivida ha tenido ese hombre".

Según una investigación de los periodistas de 'El Confidencial' José María Olmo y David Fernández, recogida en un libro cuyo contenido avanza el citado medio, el emérito habría tenido una cuarta hija, de nombre Alejandra, fruto de su relación con una aristócrata, que nació a finales de los 70 o principios de los 80 y que nunca ha reclamado ningún derecho sucesorio.