El director del CCAES, Fernando Simón, ha asegurado que la previsión de los epidemiologos es que la incidencia siga ascendiendo hasta situarse "en un par de días" por encima de 400. Según ha explicado en rueda de prensa, el aumento de contagios "se centra sobre todo en el incremento enorme en los no vacunados, menores de 40 años".

Aun así, ha vaticinado que "se está observando una reducción de la velocidad del incremento", que "indicaría que estamos entrando en una fase progresiva de estabilización de la transmisión". "Depende mucho de las medidas de control por parte de los grupos donde se están produciendo los contagios. Sí creo que estamos en la fase de llegar al pico, pero no puedo decir la fecha", ha insistido.

El doctor ha alertado sobre la situación del COVID en España, y ha pedido a los más vulnerables que se protejan de la enfermedad, incluso si están vacunados. "No podemos descartar casos en personas vacunadas no inmunizadas que pueden ir a las UCI", ha aseverado, aunque el epidemiólogo ha reconocido que los no vacunados tienen una incidencia "de hasta 20 veces más que los vacunados".

No obstante, recalca: "No es la misma situación que hace un año ni que en la segunda y tercera ola, pero sigue habiendo riesgos. Además de continuar con el programa de vacunación, tenemos que mantener algunas medidas", ha incidido.

En cualquier caso, ha advertido de que el aumento de los contagios "se va notando progresivamente en los niveles de ocupación hospitalaria". "Es verdad que de manera lenta y progresiva. Es probable que no lleguemos a niveles de olas previas, pero puede llegar a haber algunas unidades con presión excesiva", ha alertado. En cuanto a la mortalidad, Simón confía en que "este enorme impacto entre no vacunados no tenga un impacto en la letalidad", aunque ha puntualizado que, aunque en menor porcentaje, los jóvenes también pueden fallecer a costa de la COVID-19.

El exponencial aumento de contagios de las últimas semanas tiene en parte que ver con la variante delta, aunque el epidemiólogo llama a "no escudarse": "No nos llevemos a engaño, si no hay grandes grupos que no cumplen medidas el impacto de delta sería menor, no podemos escudarnos. Estamos haciendo cosas de alto riesgo y la variante delta tiene algo que ver, pero no con todo lo que estamos viviendo".