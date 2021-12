El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido que la incidencia acumulada de COVID-19 en España seguirá subiendo durante, al menos, "dos o tres semanas" más, por lo que ha llamado a la población a adoptar "medidas de protección personal", al margen de las medidas que puedan acordar las autoridades sanitarias.

Durante una rueda de prensa durante las jornadas COVID de Córdoba, Simón ha explicado que "es muy difícil que antes del 10 o el 15 de enero esto empiece a bajar, no solo por la evolución" de la pandemia en el país, "sino por las fiestas que vienen".

En consecuencia, ha explicado, "vamos a tratar de controlar la transmisión", tomando "medidas que permitan controlar de alguna manera la progresión del virus", pero, "siendo realistas". Lo cierto, ha dicho, es que "podremos reducirlo hasta cierto punto, pero no creo que podamos controlarlo del todo. Por lo tanto, tenemos que pensar que en las próximas dos o tres semanas, como mínimo, va a seguir subiendo la incidencia".

Por ello, ha dicho esperar que "la población sea sensata" y que así "consigamos en que se apliquen las medidas mínimas que se consideren de control y, sobre todo, que la población, que sabe perfectamente qué medidas de protección personal se tienen que aplicar, pues las aplique de la mejor manera que puedan, para tratar de reducir los riesgos".

En este sentido, ha argumentado que, aunque "es verdad que la vacuna nos está ayudando enormemente" y que "no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con lo que pasaba en situaciones similares hace un año", también es cierto que "sigue habiendo un porcentaje de población importante sin inmunizar".

Fiestas Navideñas

De este modo y respecto a celebraciones "multitudinarias" propias de las fiestas navideñas, como las campanadas de Fin de Año o las cabalgatas de los Reyes Magos, Fernando Simón ha opinado que se deben mantener solo "si se puede", recordando que "hay alternativas para que los riesgos sean menores", pues "lo que no podemos pretender es hacer las cosas como antes de que apareciera el coronavirus".

Son las autoridades correspondientes las que tendrán que decidir al respecto, pero teniendo en cuenta, según ha precisado Simón, que hay "ocupaciones importantes" en los hospitales y que "la Atención Primaria apenas puede con el número de casos que tiene", aunque sean leves en su mayoría, añadiendo, respecto a las reuniones familiares y otros eventos sociales propios de las fiestas navideñas, que, aunque él es partidario de "recuperar progresivamente la vida social", tras dos años de pandemia, lo cierto es que "ahora mismo en concreto quizás no sea el mejor momento" para ello.

De hecho, ha llamado a adoptar medidas especiales si, por ejemplo, se van a producir reuniones de grupos de amigos o familiares con los que no hay un contacto habitual, es decir, que proceden "de diferentes escenarios epidemiológicos", recomendando Simón que en esos casos se "extremen las medidas de protección personal", de modo que, "si hay que comer con dos chaquetas" puestas, pues "se come con dos chaquetas, pero con las ventanas abiertas".

Así, al margen de las medidas que se pudieran adoptar el próximo miércoles en la Conferencia de Presidentes convocada por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, para abordar el aumento de los contagios de coronavirus y el avance de la variante Omicrom, Fernando Simón ha insistido en la necesidad de que toda la población adopte "medidas de protección personal".

Ello implica el uso de la mascarilla y mantener la distancia interpersonal e higiene de manos, además de "tratar de no reunirte con grupos con los que habitualmente no te relacionas durante una cena que dura horas y en la que te quitas la mascarilla constantemente".

En este mismo contexto y ante la gran demanda de test de antígenos que ha dejado sin existencias a las farmacias, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha advertido que una prueba de autodiagnóstico que dé negativo en COVID-19 "no implica que un ratito después no se pueda dar positivo", de modo que aunque son útiles, el "problema" radica en que hay quien, ante un resultado negativo, piensa que "puede entrar a un local con cientos de personas y no aplicar ninguna medida de control".

Ómicron y vacunas

Por otro lado y tras opinar que es "una frivolidad" pretender que los "borradores de trabajo" del Centro Nacional de Epidemiología son propuestas o acuerdos concretos sobre medidas a adoptar ante la pandemia, Fernando Simón ha aclarado que "el incremento de la incidencia" en el país "se inició antes de que la variante ómicron ocupara ningún espacio en España".

En cualquier caso, "la variante ómicron parece que es algo más transmisible y, por tanto, está ocupando espacio" y lo hace "rápido, pero tampoco excesivamente más rápido de lo que lo hicieron la Alfa o la Delta en su momento", si bien "hay algunos indicios", pero todavía no comprobados, de que "quizás la vacuna sea un pelín menos eficaz" contra esta variante del coronavirus, "pero todavía no tenemos información sólida" al respecto.

Respecto a las vacunas y su eficacia ante esta nueva variante del COVID-19, Fernando Simón ha recordado que ahora hay cuatro vacunas autorizadas en Europa otras pendientes de autorizar "en breve" y también otras, aún en estudio, que solicitarán autorización pronto, entre ellas una española, si bien ha aclarado, en cuanto a la validez de las vacunas actuales "son buenas, muy eficaces y no necesitan ahora mismo ninguna reformulación".

De todas formas, según ha recordado, "ante cualquier variante nueva" y en base a "los acuerdos que hay a nivel europeo con las empresas farmacéuticas", esta contemplado el que éstas "valoren y estudien posibles formulaciones nuevas o variaciones en la formulación" de las vacunas actuales para adaptarse a variantes que puedan escapar a la inmunidad".

Pero la cuestión, según ha concluido Fernando Simón, es que en el mundo aún hay "miles de millones" de personas sin vacunar, de modo que pueden seguir surgiendo nuevas variantes del Covid, con lo que, "por solidaridad y por egoísmo, nos interesa vacunar al mundo entero".