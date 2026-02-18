Ahora

Bajo secreto de sumario

Investigan al jefe de la Policía de Alcalá de Henares (Madrid) por presunta violencia de género, maltrato familiar y lesiones

Los detalles El PSOE acusa a Feijóo de estar "callado" frente a esta denuncia mientras, por otro lado, pide el cese de Marlaska por la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional.

La Policía Local de Alcalá de Henares activará una campaña de información, vigilancia y control de la velocidad en el municipioLa Policía Local de Alcalá de Henares activará una campaña de información, vigilancia y control de la velocidad en el municipioAyuntamiento de Alcalá de Henares
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz ha abierto diligencias previas contra el jefe de la Policía Local de la localidad, Luis Antonio Moreno, tras la denuncia de dos mujeres por los delitos de violencia doméstica, violencia de género, lesiones y maltrato familiar. Las diligencias se abrieron en 2025 y están bajo secreto de sumario, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

El PSOE de Alcalá de Henares ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, pidiendo además el cese inmediato del máximo responsable policial del municipio.

El PSOE ha aludido a este caso a la hora de criticar el "cinismo y la desvergüenza del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo", que se ha apresurado a pedir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por agresión sexual.

"Ayer también supimos que el jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares está siendo investigado por delitos de violencia de género y maltrato familiar. Un día después, no hay consecuencias políticas. Y Feijóo, callado. Ese silencio no es neutral. Es una decisión. Es complicidad", señalan fuentes socialistas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska afirma que "no sabía nada" de la denuncia contra el DAO y que dimitirá "si la víctima no se ha sentido protegida"
  2. Última hora política, en directo | Yolanda Díaz afirma que no acudirá ni al acto de Rufián ni a la presentación del sábado de la refundación de Sumar
  3. Sigue la sangría en el equipo de Ayuso: dimite 'Rasputín', su gurú educativo y padrino de Viciana y 'Los Pocholos'
  4. Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar una orden de alejamiento
  5. Deportan al bebé de dos meses retenido en un centro del ICE junto a su familia tras ser hospitalizado por bronquitis
  6. La borrasca Pedro llega a España y pone a 12 comunidades en aviso por viento, nieve y oleaje