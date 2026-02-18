Investigan al jefe de la Policía de Alcalá de Henares (Madrid) por presunta violencia de género, maltrato familiar y lesiones

La Policía Local de Alcalá de Henares activará una campaña de información, vigilancia y control de la velocidad en el municipio

Los detalles El PSOE acusa a Feijóo de estar "callado" frente a esta denuncia mientras, por otro lado, pide el cese de Marlaska por la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional.

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz ha iniciado diligencias contra Luis Antonio Moreno, jefe de la Policía Local, por denuncias de violencia doméstica y de género. Las diligencias, abiertas en 2025, están bajo secreto de sumario. El PSOE de Alcalá de Henares ha solicitado un pleno extraordinario para pedir su cese inmediato. Además, el PSOE critica al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo por no exigir consecuencias políticas similares a las del caso del exDAO de la Policía Nacional, acusando de complicidad a Feijóo por su silencio.

La Plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz ha abierto diligencias previas contra el jefe de la Policía Local de la localidad, Luis Antonio Moreno, tras la denuncia de dos mujeres por los delitos de violencia doméstica, violencia de género, lesiones y maltrato familiar. Las diligencias se abrieron en 2025 y están bajo secreto de sumario, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

El PSOE de Alcalá de Henares ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, pidiendo además el cese inmediato del máximo responsable policial del municipio.

El PSOE ha aludido a este caso a la hora de criticar el "cinismo y la desvergüenza del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo", que se ha apresurado a pedir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional por agresión sexual.

"Ayer también supimos que el jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares está siendo investigado por delitos de violencia de género y maltrato familiar. Un día después, no hay consecuencias políticas. Y Feijóo, callado. Ese silencio no es neutral. Es una decisión. Es complicidad", señalan fuentes socialistas.

