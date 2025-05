Santos Cerdán niega supuestos regalos de coches de la trama Koldo: "Al que encuentre el Audi, se lo regalo"

La UCO de la Guardia Civil está preparando un informe sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su relación con Koldo García y Víctor de Aldama. El diputado socialista, sin embargo, niega taxativamente haber recibido regalos de la trama, como, según avanzan este jueves medios de comunicación, apuntaría ese informe. "El que encuentre el Audi y los terrenos, se los regalo ante notario", ha llegado a aseverar, en declaraciones a laSexta.

Fuentes de la investigación han indicado a esta cadena que los agentes siguen trabajando en ese informe, por lo que no se prevé que se entregue de forma inminente al juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ni este jueves ni el viernes. El informe en cuestión, apuntan no obstante, recogerá "hechos relevantes" sobre la relación del 'número tres' de los socialistas con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos y el empresario Aldama, ambos investigados en el marco de este caso.

En este contexto, 'Artículo 14' avanza que la UCO apunta a que la trama habría pagado un Audi y un Volvo a Cerdán y su esposa. Este asunto de los coches, según las fuentes consultadas por laSexta, sería sin embargo secundario en la investigación. "No será lo sustancial, en todo caso", dicen las fuentes. Lo cierto es que en el marco de la investigación hay mucha irritación por las filtraciones e insisten en que la UCO sigue trabajando.

Desmentido rotundo

En la declaración de bienes de Santos Cerdán en el Congreso aparece, en efecto, un vehículo de la marca Volvo, modelo XC60 T6, adquirido en mayo de 2023, pero también un préstamo asociado a la compra del vehículo por un valor de 19.200 euros, del que en ese momento quedaba pendiente un saldo de 18.700 euros. No aparece, en cambio, ningún Audi.

El propio Santos Cerdán sostiene que, en efecto, tiene un Volvo, reflejado en esa declaración de bienes, pero niega rotundamente que su mujer tenga un Audi: no solo no tiene coche, sino que tampoco conduce, precisa en conversación con laSexta. En este sentido, afirma que el único Audi en el que va es el del partido y asegura igualmente que no tiene ningún terreno. "El que encuentre el Audi y los terrenos se los regalo ante notario. Es una vergüenza", sentencia.

Pese a las acusaciones de Aldama, el dirigente socialista insiste en que nunca ha cobrado comisiones ilegales ni ha recibido un sobre con 15.000 euros, como afirma el empresario. Todo esto le parece "surrealista" y "una vergüenza".

El Gobierno confía

El Gobierno, en cualquier caso, confía plenamente en él. Preguntado este mismo jueves de forma directa por Pilar Gómez, que firma la citada información de 'Artículo 14', sobre sí pondría la mano en el fuego por Santos Cerdán, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido rotundo en 'Onda Cero': "Sí, con toda claridad", ha sentenciado.

"Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse, que todo el mundo desconoce, que lo que hoy se ha filtrado puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%", ha advertido el ministro, que ha denunciado que esto "supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona". "Qué indefensión más absoluta", ha lamentado.

"¿Por qué no dejamos que los órganos judiciales hagan su trabajo? Yo no voy a defender en la vida a una persona que tenga un comportamiento irregular, o delictivo, o corrupto, en la vida, al revés, a la cárcel con él, pero me parece una indefensión absoluta que sobre la base de la hipótesis, de la posibilidad de que mañana de manera cierta o incierta pueda haber un documento, estemos cuestionando la honorabilidad de un compañero", ha insistido.

Las acusaciones de Aldama

El empresario Víctor de Aldama señaló hace meses ante el juez que investiga el 'caso Koldo', pero en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a varios miembros del Gobierno y del PSOE y declaró que Koldo, por entonces asesor de Ábalos, pagó 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán en "un bar enfrente de Ferraz". Un extremo que el propio Santos Cerdán ha negado taxativamenteen varias ocasiones.

La vicepresidenta María Jesús Montero también aseguró por entonces que ponía "la mano en el fuego" por él y el propio Koldo negó, en declaraciones a laSexta, que Aldama conociera siquiera al número tres del PSOE: "Al señor Santos Cerdán no lo conoce este señor. No lo ha visto jamás en la vida. Y yo jamás le he realizado ningún tipo de pago", sostuvo.