Koldo García niega a laSexta que Aldama conociera a Santos Cerdán: "No le conoce ni lo ha visto jamás"

Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, ha hablado este martes con laSexta al finalizar su comparecencia ante el Tribunal Supremo como investigado, en la que ha negado haber cobrado comisiones del empresario Víctor de Aldamay la mayoría de las acusaciones de este. En unas preguntas a cámara, Koldo García ha repetido lo mismo que dijo en la declaración, incidiendo en que Aldama "no conoce a Santos Cerdán" ni "lo ha visto jamás en la vida".

Así de tajante ha contestado al ser cuestionado sobre los presuntos pagos del supuesto "nexo corruptor" de la trama al secretario de Organización del PSOE. "Al señor Santos Cerdán no lo conoce este señor. No lo ha visto jamás en la vida. Y yo jamás le he realizado ningún tipo de pago", ha afirmado.

Con la respuesta, Koldo ha ido en la misma línea que en su declaración en el Alto Tribunal, donde ha negado que hiciera entrega de un sobre con 15.000 euros al secretario de organización de los socialistas, a quien él sí conoce pero al que nunca entregó dinero. También aseguró que el 'Grandu' no era él y, del mismo modo, ha sostenido que no tiene constancia de que se repartiera dinero de mordidas al PSOE.

"¿Qué han encontrado cuánto?", se ha limitado a decir con asombro al preguntar sobre los supuestos 10.000 euros que encontraron en su domicilio y al repetir la cifra solo ha soltado un "ahhh", asintiendo. En cuanto a si tenía 'costumbre' de tener dinero en casa, ha asegurado que "como todos los españoles".

Sobre el piso exclusivo donde estaba quedándose Jessica, la pareja sentimental de Ábalos, ha evitado dar una respuesta concreta y ha afirmado que él "ya ha contestado a todo, a todo. Hasta a la administración particular". Es un piso de la Plaza de España (Madrid) en el que supuestamente vivió dos años y medio la compañera sentimental del exministro de Transportes.

En el Supremo, Koldo García dijo que se trataba de un piso de empresa en el que le dejaban pernoctar, pero que no pagaba. él sino el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano y su hermano Joseba García.