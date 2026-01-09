El exjefe de gabinete de Mazón devuelve uno de sus móviles con todos los datos borrados tras ser "reseteado"

¿Por qué es importante? Según la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el terminal estuvo activo hasta el día 9 de diciembre y desde el día 10 no se conectó a internet, aunque "no se puede determinar su uso" desde esos días.

José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, devolvió a la Generalitat Valenciana uno de sus cuatro móviles oficiales con todos los datos borrados y la configuración de fábrica, dificultando el acceso a los mensajes intercambiados durante la DANA con Salomé Pradas o el expresident. Según un informe de la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic), el dispositivo fue entregado el 7 de enero y había sido reseteado previamente. Aunque el móvil estuvo operativo hasta el 9 de diciembre de 2025, no se puede determinar su uso exacto después. El terminal, que tuvo WhatsApp instalado, está ahora bajo custodia del Dgtic a disposición de la jueza.

Con todos los datos borrados y la configuración de fábrica. Así ha devuelto José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, uno de sus cuatro móviles oficiales a la Generalitat Valenciana y que hará prácticamente imposible que se puedan conocer los mensajes que intercambió el día de la DANA con Salomé Pradas o el expresident más allá de los que ya se han dado a conocer por parte de la exconsellera.

Según un informe elaborado por la dirección general de Tecnologías de la Información (Dgtic) y aportado a la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la DANA, Cuenca entregó el dispositivo el pasado 7 de enero, uno de los cuatro móviles oficiales que tiene a su nombre.

Ahora bien, como recoge el citado informe, el móvil "ha sido reseteado antes de su entrega", lo que significa que "todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados". "Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante", ha añadido el Dgtic. Una conclusión que choca con el argumento de Cuenca, que en su declaración aseguró que ya no tenía los mensajes porque "cambió" de móvil.

Eso sí, gracias a la herramienta de monitorización de dispositivos móviles MDM sí han podido extraer algo de información acerca del dispositivo. Por ejemplo, que estuvo operativo hasta el día 9 de diciembre de 2025, es decir, hasta hace un mes y precisamente el mismo día que la jueza le citó a declarar tras conocerse los mensajes que intercambió con Pradas la tarde de la DANA. No obstante, el informe especifica que "no se puede determinar su uso" más allá de que no estaba conectado a internet desde ese día.

Además, también se ha podido saber que el terminal tuvo instalado WhatsApp, aunque "no se puede determinar en qué momento se desinstaló la aplicación".

Ahora, el móvil se encuentra actualmente bajo custodia del Dgtic a disposición de la jueza si así lo considerara.

