OPOSICIÓN VENEZOLANA

Edmundo González, tras reunirse con Felipe González: "La democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables"

¿Por qué es importante? Muchos le consideran el vencedor de las elecciones presidenciales de Venezuela celebradas en 2024, pero Maduro no mostró las actas y se tuvo que exiliar en España.

Grafismo que muestra una de las fotos compartidas por Edmundo González Urrutia, tras su reunión con Felipe González
El líder opositor venezolano y a quien muchos consideran el presidente electo del país caribeño, Edmundo González Urrutia, se ha reunido con el expresidente del Gobierno Felipe González. Tras su charla, en la que han analizado la intervención estadounidense en Venezuela, ha compartido una publicación en su perfil de X en la que ha subrayado que para que se produzca una transición democrática se necesita "visión histórica", así como "principios firmes y decisiones responsables".

"Los procesos de transición democrática no son lineales ni simples. Requieren experiencia, visión histórica y la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo esencial", ha expresado, al tiempo que ha remarcado que "la democracia se construye con principios firmes y decisiones responsables, incluso en los contextos más complejos". González Urrutia ha concluido agradeciéndole al expresidente del Gobierno la "buena conversación" que han mantenido.

González Urrutia fue el candidato presidencial de la principal coalición antichavista en julio de 2024, pero el resultado electoral oficial dio el triunfo a Maduro para un nuevo mandato, entre denuncias de la oposición de "fraude masivo". De hecho, Maduro nunca llegó a mostrar las actas de las votaciones y González Urrutia se tuvo que exiliar a España en septiembre de ese mismo año.

