El PP lleva al extremo su discurso en público sin consecuencias de facto: denuncia un PSOE mafioso sin las cuentas cuadradas para una moción de censura

Las últimas informaciones conocidas en las que señalan a Leire Díez como presunta fontanera del PSOE, más allá de provocar nerviosismo en el Gobierno, así como críticas tibias -y tardías- de sus socios, también han llevado al Partido Popular (PP) a elevar hasta el extremo su discurso. Entre reiteradas acusaciones de prácticas mafiosas y exigencias de salida de Pedro Sánchez, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no propone una moción de censura, sino que convoca una manifestación. En Vox el enfado es palpable.

"Este país no tiene gobierno, tiene un capo con un equipo de gánster aferrándose al poder". Son las palabras de las que se ha servido el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, a primera hora de este viernes. Sin apenas saludar a los presentes, el diputado tampoco ha dudado en definir Ferraz como "una cloaca mafiosa de extorsionadores que buscaban carroña para ir contra Guardia Civil y fiscales".

Todo, tras una serie de audios publicados por El Confidencial en los que se escucha a Díez ofrecer beneficios judiciales a un empresario investigado en la Audiencia Nacional, a cambio de informaciones comprometedores sobre la Unidad Central Operativa (UCO) o el fiscal de Anticorrupción José Grinda.

Tellado, no obstante, también tiene críticas para los socios del Gobierno. "Vemos partidos mudos. Yolanda Díaz [-de Sumar-], Podemos, ERC y PNV han decidido que la corrupción es tolerable", ya que pese a la gravedad de lo conocido "callan, asienten y apoyan". Precisamente, en este silencio argumenta el portavoz 'popular' la protesta que este jueves convocaba su presidente para el próximo 8 de junio en Madrid.

Críticas a los apoyos de Sánchez que se reiteran en otros sectores de Génova, aunque de distinta forma. Y es que entre las filas 'populares' hay quienes piden que Feijóo presente una moción censura contra el socialista. Si bien las cuentas objetivas no cuadran, creen que la victoria pueda ser simbólica e, incluso, útil para que se retraten los socios del Ejecutivo.

El descontento con el PP y las exigencias de forzar la salida del presidente del Gobierno, no obstante, también llega desde Vox. Su presidente, Santiago Abascal, se ha dirigido al mismo Feijóo en redes sociales para subrayarle que "no es la hora de asambleas ni manifestaciones". A sus ojos, "es la hora de romper con el PSOE, sobre todo en Bruselas, y de presentar una moción de censura que explique a los españoles cuál es la alternativa que ofrecemos a este Gobierno de delincuentes". Si bien descartan su asistencia, no dudan en mostrar su enfado por no haberles llamado antes.