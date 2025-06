Yolanda Díaz, sobre la dimisión de Santos Cerdán y las palabras de Sánchez: "La ciudadanía exige más que perdón, tiene que haber hechos"

Muy clara ha sido Yolanda Díaz en sus palabras tras la comparecencia de Pedro Sánchez. Tras la dimisión de un Santos Cerdán, ya ex secretario de organización del PSOE, a quien un informe de la UCO sitúa al frente de la trama que cobraba supuestas mordidas en el llamado 'caso Koldo'. La ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno ha dicho estar "muy enfadada" y pide un "reseteo" en sus relaciones con los socialistas.

En las relaciones de Sumar con la formación de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición: "Lo que ha pasado hoy es inaceptable. La corrupción es un veneno que corroe las instituciones y una traición a la ciudadanía. Vamos a demostrar que no son impunes".

"No se puede robar en las instituciones. No vamos a permitir esta forma de gobierno. Hemos pedido la dimisión de Santos Cerdán y no vamos a mirar hacia otro lado. Esta legislatura necesita un punto de inflexión, y exigimos un reseteo. Me dirijo al PSOE para exigir un nuevo marco de relaciones entre el PSOE y Sumar", ha afirmado ante la prensa.

E insiste: "Vamos a pedir la reunión de la comisión de investidura. Tiene que haber un giro de 180 grados. Respeto de igual a igual. La ciudadanía exige más que pedir perdón. Tiene que haber hechos".

"Hasta 2027 pero con un giro a lo social"

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo al Gobierno. Estamos aquí para mejorar la vida de la gente, y estamos siendo claros en pedir un nuevo marco de respeto y de claridad, de igual a igual. Debe ser un punto de inflexión y girar hacia lo social. Necesitamos avanzar", prosigue Díaz.

Y lo deja claro: "Vamos a continuar hasta 2027 pero con un giro a lo social. Lo que hemos conocido es inaceptable y queremos saber hasta dónde llega todo esto. No basta con pedir perdón. Necesitamos que se nos diga qué ha pasado y hasta dónde llega lo que hemos conocido. Ante la corrupción, tolerancia cero".

En ese sentido, Yolanda Díaz ha confirmado que no ha hablado con Pedro Sánchez: "No tenemos más información que la que pueden tener ustedes. Eso no es suficiente".

Sánchez pide "perdón" y Feijóo exige "elecciones"

Sus palabras llegan después de la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno ha pedido "perdón" por el caso de Santos Cerdán y ha insistido en que las elecciones se celebrarán en 2027. "No debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero".

Además, Sánchez ha anunciado "una auditoría externa" y una "reestructuración general del PSOE": "Debe existir tolerancia cero contra la corrupción".

Explicaciones las suyas que para Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, son "insuficientes" y "decepcionantes". El dirigente popular ha exigido a Sánchez "elecciones inmediatas" y le sitúa en el centro de todo: "No es el caso Koldo. Es el caso Sánchez".

"Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, su hermano, su número dos pasado y actual y alguno de sus asesores, hasta el fiscal general del Estado nombrado por él, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima porque las víctimas somos todos los españoles", ha expresado.