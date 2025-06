Moción en el aire: Junts tensa la cuerda y pone en duda la "viabilidad" de la legislatura

El informe de la UCO que implica a Santos Cerdán ha generado un gran revuelo en el PSOE y complica la legislatura de Pedro Sánchez. Los socios del Gobierno exigen acciones contundentes, y aunque el PNV no apoya una moción de censura sin sentencia, no descarta su apoyo en caso de presentarse. Junts ha solicitado una reunión urgente con Sánchez para evaluar la viabilidad de la legislatura. Los socios consideran insuficientes las explicaciones de Sánchez y piden acciones concretas. Yolanda Díaz exige un "reseteo" en las relaciones con el PSOE y advierte que la corrupción es inaceptable. Mientras tanto, María Chivite, emocionada, defiende la presunción de inocencia de Cerdán.

El informe de la UCO que señala directamente a Santos Cerdán, al que ha tenido acceso este jueves laSexta, ha supuesto todo un terremoto dentro del PSOE y le ha complicado extraordinariamente la legislatura a Pedro Sánchez. Los socios del Gobierno ya han pedido acciones contundentes. Lo han hecho durante toda la jornada y parece que la moción de censura sobrevuela. Aquella que el PP de Alberto Núñez Feijóo quiere, pero no presenta por no tener los apoyos necesarios.

La clave ahora está en saber qué opinan todos los socios del Ejecutivo de Sánchez, después de conocer que la UCO señala al que fuera número tres del PSOE como cabecilla de una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obras. Pero, sobre todo, descubrir qué piensan tras haber escuchado a Sánchez pedir "perdón a la ciudadanía" pues, hasta este mismo jueves por la mañana, no sabía nada sobre Cerdán.

Pues bien, el primer socio en hablar ha sido el PNV. En principio, han asegurado que, sin sentencia, no apoyarán una posible moción de censura. Aunque sus palabras no han sido una sentencia. De hecho, habría que estar muy pendientes, porque con sus declaraciones tampoco cierran la puerta del todo. "Todo el mundo es consciente de que una mayoría en sentido constructivo, o un apoyo a un nuevo Gobierno, no se produce", ha empezado diciendo Aitor Esteban, presidente del PNV. Aunque acto seguido ha dejado un resquicio al decir que "otra cosa es que la presenten y vaya usted a saber qué resultado sale y cómo nos vayamos a posicionar. Pero nosotros lo haremos como siempre hemos hecho".

Pero el PNV no ha sido el único partido dar su opinión. Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha tenido una reunión de última hora en la que han acordado exigirle a Pedro Sánchez una "reunión urgente". En ella, quieren que se evalúe la "viabilidad" de la legislatura. Aunque a ese encuentro tendría que ir Jordi Turull, la portavoz Míriam Nogueras y el presidente del Gobierno. Una reunión a tres, sin Puigdemont.

Piden que se evalúe la situación para ver qué efectos tiene todo lo sucedido en el acuerdo que firmaron en Bruselas Junts per Catalunya y el PSOE. Quieren que Sánchez les explique la viabilidad real que hay para cumplir su deseo de agotar la legislatura. De llegar hasta 2027.

En función de las palabras que escuchen de Sánchez, Junts tomará sus decisiones.

"Explicaciones insuficientes"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante un pleno en el Congreso de los Diputados

Y, ¿cómo respiran el resto de los grupos que sostienen al Ejecutivo? Según ha podido saber laSexta, los socios del Gobierno consideran que las explicaciones dadas este jueves por Sánchez son "palabras insuficientes".

Desde los Comunes, pasando ERC, Podemos o Bildu piden más. No se sienten satisfechos con lo dicho y le piden directamente al presidente del Gobierno que pase de las palabras a los hechos. Incluso, ERC habla de la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre supuesta implicación de Santos Cerdán en la trama Koldo.

Es más, quieren que se haga "una limpieza total" tanto dentro del PSOE, como en el Ejecutivo. Hasta que se auditen todos los ministerios que se hayan podido ver empañados por los supuestos cobros de comisiones ilegales dentro de la trama de corrupción.

Eso sí, de momento, no hay una estrategia común a seguir por todos los socios. No han iniciado conversaciones entre ellos para presionar de forma conjunta al Partido Socialista y al Gobierno.

Yolanda Díaz: "La ciudadanía exige más que perdón"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social

La que también ha hablado, al terminar la comparecencia de Pedro Sánchez, ha sido Yolanda Díaz. Muy clara en su discurso, la vicepresidenta y ministra ha asegurado estar "muy enfadada" y ha pedido un "reseteo" en sus relaciones con los socialistas. Porque "lo que ha pasado hoy es inaceptable. La corrupción es un veneno que corroe las instituciones y una traición a la ciudadanía. Vamos a demostrar que no son impunes".

Yolanda Díaz ha llegado a decir: "No vamos a permitir esta forma de gobierno. Hemos pedido la dimisión de Santos Cerdán y no vamos a mirar hacia otro lado. Esta legislatura necesita un punto de inflexión, y exigimos un reseteo. Me dirijo al PSOE para exigir un nuevo marco de relaciones entre el PSOE y Sumar".

Eso sí, también ha asegurado que Sumar no va a permitir que se ponga en riesgo al Gobierno de coalición. "Estamos aquí para mejorar la vida de la gente", ha recordado para pedir de nuevo un giro hacia lo social para llegar al 2027.

Las lágrimas de Chivite

Este jueves también hemos tenido una imagen que contrasta con las palabras y exigencias anteriores. Porque las lágrimas de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se han convertido sin duda en una de las imágenes del día.

Chivite es socialista, como Santos Cerdán, y es navarra, también como Cerdán. Cuando le han preguntado por su compañero, ha respondido, pero no ha podido esconder su emoción. "No está siendo un día fácil. El informe de la UCO no se corresponde con la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo", ha dicho a los medios entre lágrimas. "Desde el respeto a la presunción de inocencia, que creo que es lo que debemos hacer todos y todas mientras no haya un juicio que así lo determine, espero que Santos sea capaz de demostrar su inocencia", ha explicado.