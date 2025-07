Koldo García se presenta como la gran víctima de la trama y niega haber cobrado ni gestionado comisiones: "Todo eso es mentira"

Como una víctima y no como un presunto corrupto. Así se define Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, que asegura que "en la historia de la democracia no creo que haya habido persona o ser humano con menos derechos que yo".

En una entrevista en TVE, Koldo ha negado ser el autor de las más de 22.000 grabaciones que formaron parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que llevó a prisión al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Lo hace pese a que en esos mismos audios se le escucha explicar a un acompañante cómo se usa la grabadora. "Y ya está empezando a grabar", decía mientras manipulaba el dispositivo.

Además, ha señalado al juez Leopoldo Puente por la filtración de miles de audios que no tienen nada que ver con la causa: "Yo he pedido las grabaciones y no me las dan. He pedido que quiten mi vida privada y no la ha quitado".

"Si su señoría es el responsable de custodiar mi vida, ¿por qué lo facilita a terceras personas?", ha añadido, asegurando que la publicación de esos archivos forma parte de una campaña de desprestigio.

Pero si algo niega Koldo es haber cobrado o comisiones para la trama a cambio de adjudicaciones públicas. "¿Que yo gestionaba qué? Eso es mentira, ya está", sostiene el exasesor de Ábalos. De igual modo que argumenta que actuaba por iniciativa propia, ya que el exministro "tenía muchas cosas que hacer y muchas cosas que resolver".

La prisión para Cerdán, una "salvajada"

Koldo García también ha analizado la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán. Una decisión adoptada por el magistrado Puente que, asegura, carece de sentido. "A mí me parece una salvajada lo que han hecho con ese señor", concluye un Koldo que asegura tener plena confianza en la Justicia y que asumirá las consecuencias en caso de haber hecho "algo incorrecto".