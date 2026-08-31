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Crisis migratoria

Sánchez, sobre el traslado de menores migrantes a la península: "La intención es que los expedientes se resuelvan primero en Ceuta"

Los detalles El Gobierno calcula que en Ceuta siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores. Sánchez asegura que las autoridades marroquíes "van a facilitar el reagrupamiento familiar".

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar. Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar.Europa Press
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha destacado que "en los próximos días" la ciudad tendrá "capacidad suficiente" para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que todos los expedientes de los menores se resuelvan también en la ciudad autónoma.

El Gobierno calcula que en la ciudad siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores. Según ha explicado, "la mayor parte" de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que "muy previsiblemente" serán devueltos a Marruecos.

De acuerdo con sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio llegaron alrededor de 70.000 personas y alrededor del 90% regresaron a Marruecos en los días siguientes; después del 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas.

Sobre los menores migrantes, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que las autoridades marroquíes "van a facilitar el reagrupamiento familiar", por lo que el Gobierno va a poder "hacer retornar también a los menores" en el momento en que "se produzca esa petición por parte de sus padres y madres".

Preguntado por cuándo comenzarán los traslados a la península que acordó el Ministerio de Infancia con la ciudad de Ceuta, Sánchez ha asegurado que "la prioridad del Gobierno es que todos esos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma". "Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida por parte del Gobierno, que es competente, como todas las comunidades, del cuidado y la atención a los menores", ha explicado.

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