Un delincuente escurridizo

El famoso mapache borracho no actuó en Virginia por primera vez: este es su historial delictivo

El contexto Hace unos días y después de arramblar con todo el alcohol que pudo, lo encontraron tirado en medio del baño de una licorería, espatarrado. La resaca, que se le hizo un poco larga, estuvo en boca de todos.

La ficha delictiva del mapache borracho cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Hace unas semanas, un mapache protagonizaba unas imágenes de lo más sorprendentes dando así la vuelta al mundo. El animal se coló en una licorería de Virginia, Estados Unidos, y en su intento de huida acabó con un coma etílico, pero esta no era la primera vez que actuaba, era reincidente.

Tras arramblar con todo el alcohol que pudo, lo encontraron borracho y tirado en medio del baño, espatarrado, dos días después de acción de gracias. La resaca, que se le hizo un poco larga, estuvo en boca de todos.

Días después se ha descubierto que el historial delictivo de este mapache va mucho más allá que una noche loca.

Las autoridades locales sospechan que previamente asaltó un estudio de karate. Después, entró en una oficina estatal en busca de bocadillos. Lo que parecía un simple y tierno animal ha terminado siendo un delincuente escurridizo.

Una policía asegura que creen que esta fue "la tercera vez que se colaba en un edificio".

La vida de este mamífero no deja de sorprendernos, viendo que le encanta meterse en líos, nos quedaremos atentos por si este no es su último golpe.

