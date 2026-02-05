Feijóo ve una "bonita coincidencia" conocer el caso del alcalde de Móstoles mientras comparece Salazar: "No había indicios para actuar"

Los detalles El líder del PP asegura que la denuncia "se investigó" por parte del partido y se archivó al considerar que no estaba "probada". "Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben", defiende.

Feijóo se suma a la postura defendida por el PP de Madrid ante la acusación de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde por presunto acoso sexual, una denuncia que no llegó a efectuar y que trasladó al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. Para el líder del PP, es una "bonita coincidencia" que se haya conocido este supuesto caso de acoso el mismo día que ha tenido lugar la comparecencia de Paco Salazar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo' en el Senado, en la que también se le ha preguntado por las denuncias por acoso sexual contra él.

Feijóo ha explicado que el caso se remonta a "hace dos años" y que el PP de Madrid abrió entonces una investigación interna, que concluyó en que "no había indicios suficientes y racionales para actuar", por lo que "automáticamente se trasladó ese acuerdo" al Comité de Derechos y Garantías, que avaló como "veraz" la indagación realizada por el PP de Madrid.

"Si hay denuncia, hay que investigarla; si nos parece que esa conducta es una conducta que puede tener alguna probabilidad de veracidad, se actúa; si nos parece por el contrario que no hay información suficiente para dar veracidad, se archiva", ha explicado, animando a la mujer que acuda a los tribunales.

"Es evidente que cualquier mujer que presenta una denuncia contra cualquiera tiene no solamente el derecho [de hacerlo], si no en mi opinión, tiene el deber de acudir a la Justicia para que se haga justicia", ha opinado Feijóo, que defiende que en el PP "no caben comportamientos contra la dignidad de las mujeres".

Ayuso tira de victimismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea de Madrid que la denuncia y las presiones ejercidas por Alfonso Serrano y Ana Millán para que no acudiese a los tribunales son "un caso fabricado contra el Partido Popular".

La líder del PP de Madrid ha evitado rendir cuentas y ha señalado directamente a la izquierda. "Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría. Es un caso fabricado contra el Partido Popular", ha respondido a la pregunta de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le ha exigido a Ayuso que tome medidas y respalde a la víctima. Sin embargo, la presidenta madrileña ha optado por victimizarse y asegurar que la presunción de inocencia que está siendo violada es la suya propia. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", ha contestado Ayuso.

El secretario general del PP de Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, asegura que los 'populares' han archivado la investigación interna que se abrió por la denuncia de la concejala porque, según su criterio, no tiene credibilidad. "En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó", ha asegurado Serrano en una comparecencia este jueves.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.