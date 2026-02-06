Sánchez visita la zona anegada de Cádiz por el temporal y adelanta que vienen "días largos" con una meteorología "muy peligrosa y delicada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando avanzado por el temporal en San Roque (Cádiz)

¿Qué ha dicho? Tras sobrevolar los municipios afectados en helicóptero, el presidente del Gobierno ha reclamado a los vecinos que sean "prudentes" y "mantengan la calma", ya que seguirá habiendo una meteorología adversa durante los próximos días.

Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos afectados por el temporal en Andalucía que mantengan la calma y la paciencia, ya que la situación se prolongará debido a la llegada de una nueva borrasca. Tras sobrevolar las áreas inundadas en Cádiz, Sánchez ha instado a los andaluces a confiar en los expertos y servicios de emergencia, quienes han evacuado a miles de personas. Especialmente crítica es la situación en Grazalema, evacuada por riesgo de desprendimientos. Desde San Roque, el presidente ha destacado la coordinación entre administraciones y ha señalado que el Estado ya planifica la reconstrucción de las zonas afectadas.

"Calma y paciencia". Es la petición que Pedro Sánchez ha hecho a los ciudadanos afectados por el temporal que está afectando a buena parte de Andalucía en una situación que, tal y como anticipa el presidente del Gobierno, se mantendrá durante unos "días largos" por la llegada de una nueva borrasca en las próximas horas.

Tras sobrevolar en helicóptero las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Cádiz, el jefe del Ejecutivo se ha dirigido a los andaluces para pedirles "confianza" tanto en los expertos como en los servicios de emergencia, que en los últimos días se han visto obligados a prohibir la circulación y evacuar a los vecinos en varios municipios.

En este momento, son miles las personas que se encuentran desalojadas en Andalucía. Especialmente delicada es la situación en el municipio gaditano de Grazalema, de unos 1.500 habitantes, que ha tenido que ser evacuado en su totalidad por el riesgo de desprendimientos a causa de las intensas lluvias.

El jefe del Ejecutivo ha advertido desde el puesto de mando avanzado de San Roque (Cádiz) de que todavía vienen "días largos" y complejos porque está prevista la llegada de una nueva borrasca que dejará más lluvias en el sur de la península y, por tanto, ha pedido a los ciudadanos que sean "prudentes" mantengan la "calma" y se informen a través de los servicios de emergencia y las administraciones públicas.

Pensando en la reconstrucción

Sánchez también ha destacado la coordinación entre las distintas administraciones en la gestión de esta "emergencia climática" según ha calificado estos episodios meteorológicos en varias ocasiones. Así, ha hecho hincapié en que la Administración General del Estado ha aportado 10.000 efectivos "en perfecta coordinación" con la Junta de Andalucía, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

Además, ha asegurado que el Estado ya está pensando en la "reconstrucción y recuperación" de las zonas afectadas, aunque ha dejado claro que en los próximos días continuará la meteorología adversa "muy peligrosa y delicada".

