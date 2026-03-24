Sánchez y Pradales presiden este viernes en Madrid la comisión bilateral Estado-Euskadi

El contexto Ambos habían acordado volver a reunirse antes de Semana Santa para avanzar en los traspasos pendientes y en la metodología de renovación del Cupo, el dinero que Euskadi paga anualmente al Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, presidirán en la Moncloa la cuarta reunión de la comisión bilateral Estado-Euskadi. En su último encuentro, acordaron avanzar en los traspasos pendientes y la renovación del Cupo antes de Semana Santa. La reunión sigue al principio de acuerdo sobre la gestión de aeropuertos vascos, permitiendo a Euskadi participar en el diseño del Documento de Regulación Aeroportuaria. Aunque no se ha avanzado en una transferencia completa, se ha pactado un "órgano bilateral aeroportuario". El desafío más complejo sigue siendo la gestión de las pensiones, con la transferencia de la Seguridad Social aún inconclusa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, presidirán este viernes en el Palacio de la Moncloa la cuarta reunión de la comisión bilateral de cooperación Estado-Euskadi, según han informado fuentes de ambas presidencias.

Los dos mandatarios habían acordado en su último encuentro, celebrado en enero, volver a reunirse antes de Semana Santa para avanzar en los traspasos pendientes y en la metodología de renovación del Cupo, el dinero que Euskadi paga anualmente al Estado.

La cita se produce después de que la semana pasada ambos ejecutivos llegaran a un principio de acuerdo sobre la gestión de los aeropuertos de Euskadi, que permitiría a la comunidad autónoma participar en el diseño del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que incluye aspectos como las inversiones, los costes o las previsiones de tráfico de pasajeros.

Ambos mandatarios constatarán los avances con respecto a la anterior reunión que mantuvieron a finales de enero y también las posteriores a nivel técnico, como la del pasado 16 de marzo, donde se consiguió un pacto para la creación de un "órgano bilateral aeroportuario".

Si bien esta solución está lejos de avanzar en una transferencia, sienta el marco para una mayor coparticipación del Ejecutivo vasco en los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y Hondarribia.

Fuentes de Moncloa recordaron que esta reunión ya se fijó en el último encuentro que ambos mandatarios mantuvieron para ser "constantes" y que los futuros avances no se perdieran en el tiempo, a petición del lehendakari.

Sin duda, desde ambos equipos de los mandatarios asumen en privado que el asunto más difícil de encauzar es el de la gestión de las pensiones. El Gobierno central y el vasco iniciaron ya la transferencia de la Seguridad Social, pero la parte de los 12.000 millones de euros de las pensiones sigue sin estar cerrada.

En todo caso, desde Moncloa aseguran que en este asunto será el Gobierno quien siga fijando la normativa y las cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial.

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