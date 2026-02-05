Bergerot (Más Madrid) acusa a Ayuso de proteger al alcalde de Móstoles: "La víctima le pidió ayuda y usted se reunió con el agresor"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta madrileña de dar la espalda a la denunciante del presunto acoso de Manuel Bautista y le ha pedido que "por primera vez se ponga del lado de la víctima".

La izquierda señala directamente a Isabel Díaz Ayuso por proteger al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras salir a la luz la denuncia por acoso sexual de una concejala del PP. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha protagonizado este jueves un durísimo enfrentamiento con la líder del ejecutivo regional, a la que ha acusado de dar la espalda a la víctima de estos abusos.

"Le pidió ayuda porque confiaba en usted, y rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después", le ha reprochado Bergerot a Ayuso, haciendo referencia a las informaciones que han salido a la luz en las últimas horas apuntando a que la máxima dirigente del PP de Madrid recibió en su despacho de la Puerta del Sol a Bautista tras conocerse que esta edil había denunciado su presunto acoso sexual y laboral a través de los canales internos de la formación.

Además, Bergerot ha denunciado que "cuando la víctima le pidió ayuda, usted mandó a estos dos", haciendo referencia a Alfonso Serrano y Ana Millán, número dos y tres de Ayuso, para evitar que la denunciante llevase el caso a los tribunales.

De hecho, Millán le pidió directamente a la concejala que olvidase su idea de judicializar el caso. "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le dijo la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, según ha desvelado 'El País'. "Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada", añadió Millán en esa conversación.

No obstante, y lejos de dar explicaciones, Ayuso ha optado por victimizarse y asegurar que la verdadera víctima del machismo es ella, a la que no se le respeta su presunción de inocencia: "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?". Además, ha asegurado que se trata de "un caso fabricado contra el PP" con el objetivo de "hacerle la campaña a Pilar Alegría" en Aragón.

Por su parte, Bergerot ha zanjado el enfrentamiento recriminándole a Ayuso su encuentro con Manuel Bautista y exigiéndole que "por una vez se ponga del lado de la víctima".

