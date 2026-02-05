El Govern de Cataluña anuncia que Rodalies será gratuito "hasta la restitución completa del sistema"

Los detalles La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat ha afirmado que "la ciudadanía no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado". Ha calificado el servicio como "pésimo".

Sivila Paneque, consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, ha confirmado que los trenes de Rodalies serán gratuitos "hasta que la completa restitución del sistema". Todo, después de una crisis ferroviaria en catalana abierta el pasado 20 de enero, cuando un maquinista murió en un accidente en Gelida, que puso al descubierto una serie de deficiencias que han impedido que el servicio se preste con normalidad.

"La ciudadanía no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado", ha resaltado Paneque, que ha achacado la crisis en Rodalies "a una terrible ristra de hechos concatenados".

Así se ha expresado en el Parlament, donde ha calificado el funcionamiento del servicio como "pésimo" y de "muy vulnerable" a la infraestructura de Rodalies. "La situación es deplorable", ha remarcado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat.

"Hace décadas que hacían falta inversiones que no se han hecho", ha insistido, poniendo el énfasis en la caída del muro de contención de la AP-7 en Gelida, el desprendimiento en la vía días más tarde en Blanes y la doble caída del sistema informático en el centro de control de Adif en Barcelona.

La consellera, en ese sentido, ha destacado que las decisiones que ha tomado se han guiado por el objetivo de "preservar la seguridad de personas y maquinistas": "Priorizamos evitar riesgos que podrían haber sido catastróficos para Cataluña".

Paneque, ante esta situación, ha puesto en valor a la Generalitat y ha exigido responsabilidades tanto a Renfe como a Adif, que se han asumido con los ceses producidos, "por primera vez", y que se han desplegado "de manera inédita" equipos técnicos por el terreno.

Los catalanes suspenden Rodalies

Mientras, los catalanes tienen claro qué piensan de Rodalies. En una encuesta del Centre d'Estudis D'Opinió realizada entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre de 2025, antes de la crisis ferroviaria, la nota media que daban al servicio era de 4,2 sobre 10.

La encuesta 'Valoració del Govern i de les polítiques públiques 2025' se ha realizado a una muestra aleatoria de 3.242 personas mayores de 16 años residentes en Cataluña, con un nivel de confianza del 95%.

Así, la satisfacción con el transporte público de las personas usuarias traducida en notas del 1 al 10 es la siguiente: 7,6 los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC); 7,4 el Metro; 7,4 AVE, Avant y larga distancia; 6,9 autobuses urbanos; 6,6 autobuses interurbanos; 5,5 Regionales Renfe, y 4,2 Rodalies Renfe.

Por franjas de edad, las personas de entre 16 y 24 años y 25 y 34 años son las que peor valoran el servicio de Rodalies, con 3,4 y 3,8 respectivamente, y solo la franja de mayores de 64 aprueba el servicio con un 5,1.

Rodalies también suspende entre todos los simpatizantes de los diferentes partidos políticos, excepto los del PSC, que le otorgan una nota de 5,2, y los del PP, que aprueban el servicio con un 6,2.

Los usuarios de Rodalies simpatizantes de la CUP son los que menos nota le ponen (2,1), seguidos por los de Aliança Catalana (2,6), ERC (3,5), Junts (3,9), Vox (4,2) y Comuns (4,8).

