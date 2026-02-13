Sánchez guarda silencio tras las derrotas en Extremadura y Aragón mientras crecen las voces que piden autocrítica

El dato El presidente del Gobierno no se ha referido todavía a las dos derrotas del PSOE pese a que han pasado 54 días de las elecciones en Extremadura. Emiliano García-Page ve a Sánchez "en un búnker".

Han pasado 54 días desde que el PSOE quedó en segundo lugar en las elecciones de Extremadura, con el PP de María Guardiola como ganador. Sin gobierno aún en esa región, Pedro Sánchez no ha comentado sobre estos comicios ni sobre los de Aragón, lo que ha generado críticas internas. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, criticó la postura del PSOE, describiéndola como un "búnker" de excusas. Juan Lobato también pidió un análisis sobre el crecimiento de Vox. Sánchez ha evitado abordar las derrotas, enfocándose en criticar al PP por su relación con Vox.

54 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el PSOE quedase en segunda posición en las elecciones de Extremadura, con el PP de María Guardiola resultando ganador. Todavía no hay gobierno en esa región y todavía no hay comentario de Pedro Sánchez al respecto de estos comicios, al igual que de los de Aragón, lo que ha hecho que algunos socialistas cuestionen esta ausencia de Sánchez.

Este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que la dirección socialista está "dentro de un búnker". "No se dan cuenta que estar dentro del búnker es estar prisionero. Lo que antes se podía llamar un argumentario permanente de supervivencia, ahora es un permanente excusario. Excusa tras excusa", ha cuestionado en una entrevista en Onda Cero.

A esta crítica se ha sumado Juan Lobato, senador y exlíder de los socialistas madrileños, que pide "no hablar de Abascal y de Vox" y sí de "tratar de entender por qué hay gente que pasa a votarles". No entienden la postura del PSOE tras sus dos últimas derrotas electorales.

El día después de la derrota en Extremadura, Pedro Sánchez compareció para anunciar la remodelación del Gobierno, con la salida de Pilar Alegría y la entrada de Milagros Tolón como ministra de Educación. Eso fue el 22 de diciembre. Por ese resultado fue preguntado en una entrevista el 18 de enero y su respuesta fue que no se debían sacar conclusiones nacionales de dinámicas territoriales.

En el Congreso, su única alusión fue a Vox

Días después, el presidente estuvo en Bruselas, donde tampoco hizo ni una sola mención a esta derrota. Una actitud, un silencio, que ha vuelto a repetirse tras la derrota en Aragón. Sánchez solo habla en público del crecimiento de Vox.

"La responsabilidad es para quien le pone la alfombra roja a la ultraderecha, el PP", aseguró esta semana en el Congreso de los Diputados. Desde el domingo, esa es la única reflexión que el presidente ha hecho de la derrota en Aragón.

Por eso las críticas han crecido en los últimos días, como en el caso de Felipe González, que reconocía que con los candidatos actuales se decantaría por votar en blanco. Ese comentario sí que ha tenido respuesta por parte del Gobierno, concretamente por un Ángel Víctor Torres que ha invitado al expresidente del Gobierno a dejar el partido.

"Cuando tú ves a tu líder y quieres que pierda el líder de tu partido... Piensa qué haces tú en ese partido. A mí me apena escuchar a Felipe González", ha asegurado el ministro.

