Melilla vive una noche de tranquilidad que permite la apertura gradual de la frontera de Beni Enzar

Los detalles Delegación del Gobierno ha informado de que, después de un refuerzo de la frontera, la reapertura se realizará por fases y, inicialmente, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la Operación Paso del Estrecho.

La calma ha vuelto a la valla fronteriza de Melilla tras dos noches de intensa presión migratoria y entradas irregulares no cuantificadas oficialmente. Durante la noche, el paso de Beni-Enzar, único operativo entre Melilla y Marruecos, fue uno de los puntos más críticos, afectando a más de mil viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) bloqueados. Grupos de jóvenes migrantes magrebíes intentaron cruzar, provocando daños y un incendio. Algunos lograron encaramarse a la verja fronteriza. La situación ahora es de calma y se está realizando una reapertura gradual de la frontera, permitiendo el tránsito de vehículos de la OPE en fases controladas.

La tranquilidad ha vuelto a la valla fronteriza de Melilla tras una noche, la segunda consecutiva, de presión migratoria en diferentes puntos del perímetro y entradas irregulares que no han sido cuantificadas oficialmente y que provocaron un gran trasiego de patrullas y uso de material antidisturbios para repelerlos.

Según recoge la Agencia Efe, uno de los puntos de mayor presión durante la noche fue las inmediaciones del paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre Melilla y Marruecos, que permanece cerrado mientras más de mil viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) siguen bloqueados a la espera de su reapertura.

Desde antes del anochecer, y hasta prácticamente primera hora de la mañana, los intentos de entrada por esa zona han sido continuos por parte de grupos de jóvenes migrantes magrebíes que se han ido moviendo a lo largo de la valla, algunos de los cuales han provocado daños en las garitas de vigilancia marroquíes e incluso un incendio junto al perímetro.

Parte de ellos consiguieron encaramarse a la zona alta de la verja fronteriza y sentarse sobre los denominados peines invertidos, que coronan la valla más próxima a Marruecos para dificultar su escalada antes de intentar iniciar el descenso por la valla española para acceder a Melilla, donde esperaban numerosas patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local.

Los grupos de migrantes han seguido la misma dinámica durante gran parte de la noche, moviéndose a lo largo del perímetro para intentar aprovechar algún momento de despiste para conseguir su objetivo, y parte de ellos lo lograron.

La situación a primera hora de la mañana de este sábado en el perímetro es de calma absoluta y las patrullas de la Guardia Civil se concentran en la zona conocida como Villa Pilar.

Reapertura gradual

Tras esta noche, Delegación del Gobierno ha informado de que se está realizando una apertura gradual de la frontera de Beni Enzar. La reapertura se realizará por fases y, de momento, exclusivamente para el tránsito de vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

El primer paso es un refuerzo de la zona fronteriza. El procedimiento consistirá en permitir el acceso a la rampa de entrada y salida de grupos de aproximadamente 20 vehículos, algo que ya se está realizado. Una vez que estos hayan superado el control de las autoridades marroquíes, se dará paso a una nueva tanda de vehículos.

La apertura gradual, según informa Delegación del Gobierno, se irá modulando en función de como vaya evolucionando la situación y en base a criterios de seguridad.

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