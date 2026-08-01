Marlaska critica la "voluntad egoísta y poco responsable" de algunos países de la UE en la crisis de Ceuta: "Hablamos de mala fe"

¿Qué ha dicho? Ante las afirmaciones desde ciertos gobiernos de Europa, el ministro del Interior ha recordado que la ciudad autónoma "no forma parte del espacio Schengen": "Estos usos partidistas ponen en riesgo algo tan importante como las bases de la UE".

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha comparecido desde Ceuta tras la llegada de 50.000 migrantes desde Marruecos. Ha señalado la colaboración con Marruecos como clave para revertir la situación, destacando que "luchar contra la migración irregular es salvar vidas". Marlaska ha criticado la actitud de algunos países europeos en la crisis, calificándola de egoísta e insolidaria. Además, ha enfatizado que España ha reducido las llegadas irregulares y desmantelado redes de traficantes. En menos de 48 horas, la situación en Ceuta ha mejorado significativamente, y se ha instalado una barrera marítima para controlar el flujo migratorio.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha comparecido ante los medios desde Ceuta. Desde una ciudad española que, en apenas unas horas, vio cómo unos 50.000 migrantes llegados desde Marruecos copaban sus calles tras llegar a nado al lugar. Al igual que Pedro Sánchez, el miembro del Ejecutivo ha apuntado a unas mafias de personas que "cuestan vidas": "Luchar contra la migración irregular es salvar vidas".

El ministro, en sus palabras, ha destacado el papel de Marruecos: "Esta situación se ha podido revertir en tan poco tiempo por una colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes".

Sobre el escrito que Sánchez ha enviado a Bruselas, en el que ha recriminado la actitud de algunos países europeos en la crisis de Ceuta, el ministro ha sido claro: "La mayor parte nos han apoyado, pero otros han manifestado una voluntad egoísta, insolidaria y poco responsable, haciendo política partidista en una línea de actuación imperdonable".

"Hablamos de mala fe. De ignorancia o de desconocimiento. Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Se ha usado todo con fines absolutamente políticos. España hace un trabajo serio y conocido en materia migratoria. Hemos reducido las llegadas irregulares, somos el país que más redes de traficantes de seres humanos ha desmantelado. Hemos auxiliado a países en situaciones complicadas", ha proseguido.

E insiste: "Esta situación tan difícil la hemos revertido nosotros solos en cooperación con Marruecos. Seguimos trabajando internamente en cooperación con Marruecos y en este mensaje en la UE. No permitiendo que egoísmos, que usos partidistas que no son ignorancia sino mala fe, puedan poner en riesgo algo tan importante como los pilares y las bases de la UE".

"La normalidad se está alcanzando"

Ante los medios, ha mostrado la misma línea que Sánchez sobre lo sucedido en la ciudad autónoma: "El presidente ya manifestó cómo lo que se vivió en Ceuta fue sin duda un ataque a la integridad territorial de España. De Ceuta. No se podía admitir. De manera inmediata se dispusieron todos los medios suplementarios para hacer frente a la situación".

Y ha hecho especial hincapié en la situación actual: "Tenemos que ser conscientes de que en menos de 48 horas lo que hay en Ceuta no tienen nada que ver y que la normalidad se está alcanzando".

"También saben que, de madrugada, se ha empezado a instalar una barrera marítima, una neumática, con una primera línea de boyas que tiene un canal intermedio para cumplir con el Supremo", ha expuesto.

En ese sentido, ha dejado clara una cosa: "Quien incumple la ley no tiene ningún respaldo de las autoridades españolas. Por eso, evidentemente, quienes accedieron de manera irregular en nuestro país no tienen opción alguna de regularización. En poco más de 24 horas han vuelto al origen".

"Sé que las imágenes impactan y que pudieron derivar en determinados sentimientos. Pero también ha de ser impactante en positivo la reacción del Gobierno de España, revirtiendo esta difícil situación en poco tiempo. Para otros sería difícil", ha comentado.

Marlaska ha hablado de la política migratoria de España de la que, dice, está "a la vanguardia" en la UE: "Hemos sido y somos un modelo en política migratoria en su conjunto. Hay que trabajar en la política migratoria con los países de origen y de tránsito. Entre 2021 y 2026, las entradas irregulares en España han sido la mitad que en Italia y son inferiores a las de Grecia".

"Esto implica que la UE, que Frontex, establezca que tenemos las fronteras menos porosas y las segundas más seguras de toda la UE a pesar de tener fronteras terrestres con África", ha dicho.

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